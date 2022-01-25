منطقة تيدا السويس: 120 شركة تعمل حتى الآن بالمنطقة باستثمارات 1.2 مليار دولار

جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها شركة تيدا مصر للاستثمار اليوم بمناسبة التوقيع مع عدد من الشركات على عقود تسليم سيارات مستعملة ستقوم تيدا باستيرادها وتوفيرها للأفراد من ذوي الهمم.

قال ليو أيمن رئيس مجلس اداره مجموعة شركات تيدا للاستثمار ، إن إجمالي عدد الشركات العاملة بالمرحلتين الابتدائية والتوسعية التي تطورهما الشركة بمنطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين سجل حتى الآن ١٢٠ شركة باستثمارات اجمالية قدرها ١.٢ مليار دولار .

وأضاف في كلمته بالاحتفالية التي نظمتها شركة تيدا مصر للاستثمار يوم الثلاثاء بمناسبة التوقيع مع عدد من الشركات على عقود تسليم سيارات مستعملة ستقوم تيدا باستيرادها وتوفيرها للأفراد من ذوي الهمم بالسوق المحلية .

وأشار أن فكرة مشروع السيارات المستعملة التي ستستوردها الشركة تعتبر ناجحة ، وتفكر في تطبيقها لدى شركة تيدا السعودية .

وأضاف أن الاقتصاد العالمي واجهته الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية نتيجة تفشي وباء كورونا، مؤكداً أن الشركة تتمتع بدعم قوي من الحكومة المصرية.

وأكد أن الشركة تسعى لتحقيق الكثير من الإنجازات عبر تنفيذها المشروعات بمنطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وشهدت الاحتفالية حضور اللواء محمد شعبان ، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية ، و رشاد عبد المعطي ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس ، وعدد من قيادات شركة تيدا.



جدير بالذكر أن منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين تأسست فى عام 2008، وتربط مشروعات مبادرة «الحزام والطريق» باستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس فى مصر.

وكان لى داى شين»، عضو مجلس إدارة شركة تيدا مصر للاستثمار ، قد قال في تصريحات صحفية سابقة ل ” المال”، أن الحكومتين الصينية والمصرية تدعمان بقوة تنمية منطقة تيدا بالعين السخنة، مشيراً إلى أنه فى 21 يناير 2016، كشف الرئيس الصينى شى جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسى عن مشروع توسيع المنطقة لتصبح بمثابة منصة مهمة للتعاون الاستثمارى بين البلدين.

وتقوم منطقة تيدا للتعاون على مساحة 7.34 كيلومتر مربع مقسمة إلى مرحلتين “الإبتدائية “و”التوسعية”.

وتم تنفيذ المرحلة الابتدائية على مساحة 1.34 كيلومترًا ، والانتهاء من جميع أعمال البناء والتطوير فيها باستثمارات تراكمية قدرها 142 مليون دولار وتشمل مشروعات تعمل فى أربع صناعات رائدة هى مواد البناء الجديدة والمعدات البترولية ومعدات الجهد العالى والمنخفض وتصنيع المعدات والآلات.

فى حين تقوم المرحلة التوسعية بالمنطقة على مساحة 6 كيلومتر مربع مقسمة إلى عدة مراحل باستثمارات تطوير مخطط لها تبلغ 230 مليون دولار أمريكى واستثمار فعلى تراكمى قدره 79.26 مليون.