منطقة الأهرامات تستقبل مجموعة من الفرق المشاركة في بطولة العالم للدراجات

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الثلاثاء، عدد من وفود الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر، ومن بين هذه الفرق لاعبي كل من دول روسيا، والسعودية، ونيجيريا، وفرنسا، والجزائر، والمكسيك. لاعبي دراجات المضمار خلال زيارتهم منطقة أهرامات الجيزة

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المهمة، والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية.

واستقبل الوفود أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، واصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما، وأبدى الوفد خلال جولتهم إعجابهم وانبهارهم بالأهرامات وعظمتها، ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر ومنطقة البانوراما.