منطقة استثمارية بكفر الشيخ على 10 آلاف فدان

❐ سحر نصر: الوزارة حريصة على تأسيس مناطق مماثلة فى جميع المحافظات ❐ وزير الإنتاج الحربى: ملتزمون بالدقة والسرعة فى المشروعات التى ننفذهاأحمد عاشورزارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أمس الثلاثاء محافظة كفر الشيخ، بغرض تنفيذ توجي

❐ سحر نصر: الوزارة حريصة على تأسيس مناطق مماثلة فى جميع المحافظات

❐ وزير الإنتاج الحربى: ملتزمون بالدقة والسرعة فى المشروعات التى ننفذها

أحمد عاشور

زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أمس الثلاثاء محافظة كفر الشيخ، بغرض تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المؤتمر الدورى الرابع للشباب الذى عقد بالإسكندرية الأسبوع الماضى، بالبدء الفورى فى طرح أراضى المنطقة الاستثمارية بمساحة 10 آلاف فدان فى مطوبس، بامتداد 25 كم على الساحل الشمالى الغربى بالمحافظة قبل نهاية هذا العام، وبما يتيح حوالى 250 ألف فرصة عمل عند اكتمال المشروع.

وبحث الوزيران، مع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تفاصيل مشروع إنشاء المنطقة الاستثمارية المتكاملة، بما تتضمنه من أنشطة متنوعة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى للمحافظة.

واستمع الوزيران، إلى شرح حول مخطط المنطقة الاستثمارية، والبالغ مساحتها نحو 10 آلاف فدان، وتضم عددا من الأنشطة المتنوعة فى المجالات السياحية والصناعية والترفيهية والسكنية والخدمية والتعليمية وميناء رئيسى متعدد الأغراض ومركز للحرف والصناعات اليدوية، وإنشاء مدينة أولمبية وطرح وحدات سكنية للشباب، وإنشاء سكن اجتماعى ومنطقة معارض مفتوحة للتسويق.

وشهد الوزيران، توقيع عقد خدمات استشارية ودراسات إستراتيجية وفنية واعداد المخطط العام المبدئى لمشروع التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى لمحافظة كفر الشيخ، والذى تم توقيعه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، باعتبارها مفوضا ووكيلا عن هيئة الأوقاف المصرية، ومحافظة كفر الشيخ فى طرح الأراضى المخصصة للاستثمار فى المشروع وبين المهندسين الاستشاريين العرب ( محرم باخوم) إحدى المكاتب الاستشارية المتخصصة، بوضع الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات الكبرى، بهدف وضع الدراسات المبدئية لتنفيذ المشروع، كما وقّع الطرفان أيضا خطة نطاق الأعمال للمشروع التى تمثل مراحل التنفيذ للمشروع، ودراسات الجدوى التى تمت لدراسة أثر المشروع على البيئة وعلى النمو الاقتصادى والمجتمعى، وتحديد جميع الأنشطة التى سيوفرها هذا المشروع.

وأكدت سحر نصر، أن تنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى لمحافظة كفر الشيخ، ستضيف رقعة جديدة للاستثمار فى مصر، بما تمتاز به المنطقة من مناخ مشجع لأصحاب الشركات لتوسيع دائرة الانتشار وفتح أسواق جديدة فى المنطقة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيخلق نهضة اقتصادية وحضارية فى الوجه البحرى، كما سيوفر المزيد من فرص العمل هناك.

وأوضحت أن الوزارة ستعلن قريبا عن الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتى تشمل جميع الفرص الاستثمارية فى القطاعات والمرافق والخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تأسيس مناطق استثمارية فى جميع المحافظات بشكل سريع.

وأشارت إلى أن هناك أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها جزء من الصناعات الكبرى، ولأهميتها فى تعظيم المكون المحلى، موضحة أنه سيتم إعطاء حوافز أكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأضافت أن الوزارة أسست شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال لمساعدة المستثمر الصغير، والدخول معه فى شريك فى تمويل تأسيس أى شركة ناشئة، وتقديم الدعم الفنى والتدريب له، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل إنشاء حضانة لريادة الأعمال لمشروعات الشباب فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، وسيتم تطبيق ذلك فى باقى المحافظات.

وأكدت أن الوزارة حريصة على زيارة الكثير من المشروعات التنموية التى ساهمت الوزارة فى توفير تمويل لها، مشيرة إلى أن أولوية الوزارة حاليا، هى الاستثمار فى البشر يليه قطاع النقل الذى يحتاج دفعة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد وزير الإنتاج الحربى، إن وزارة الإنتاج الحربى تولى اهتماما بمشروع المنطقة الاستثمارية بالساحل الشمالى الغربى لكفر الشيخ، لما سيحققه من نقلة حضارية كبيرة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، كما سيساهم بشكل كبير فى تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية كبيرة للبلاد.

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى التكامل مع جميع مؤسسات الدولة واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لشركاتها، لخدمة تنفيذ المشروعات القومية للدولة، مشيرا إلى أنه سبق وأن وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ، للمساهمة فى تنفيذ خطة تطوير المحافظة، مؤكدا أن «الإنتاج الحربي» تلتزم بالدقة والسرعة فى إنجاز جميع المشروعات التى تتولى تنفيذها.

وأكد «العصار» أن هذا المشروع سيحقق نقلة حضارية كبيرة للمحافظة خلال الفترة المقبلة، وسيساهم بشكل كبير فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة، وخلق فرص واعدة للاستثمار وجذب المستثمرين لمصر، بما يعود بالنفع على المواطن المصرى وينهض بالاقتصاد الوطنى للبلاد.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سعيد بمشاركة الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تطرح عددا من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين.

