منصة «ستارز بلاي» توقع شراكة مع «تي باي» لتمكين عملائها من سداد اشتراكاتهم إلكترونيا

أعلنت منصة STARZPLAY، لخدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في المنطقة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع “تي باي” TPAY، لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وبموجب الشراكة، سيتسنى لمشتركي STARZPLAY سداد ثمن اشتراكاتهم من خلال أرقام هواتفهم والوصول إلى المحتوى الرياضي والترفيهي الذي توفره المنصة.

ومن المقرر أن تتيح “تي باي” لـ STARZPLAY البدء بقبول المدفوعات من 9 ملايين مشترك إلكترونياً. وستنطلق هذه الشراكة من خلال شركة “أورانج” Orange في تونس، ثم تليها “سوداتيل” Sudatel في السودان و”شنقيتل” Chinguitel في موريتانيا، مع خطط للتوسع إلى مزيد من بلدان المنطقة.

وقال إيشييك أومان، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى شركة “تي باي”: إن الشراكة مع STARZPLAY ستسهم في ترسيخ مكانتنا واعتلاء الصدارة كشريك معالجة المدفوعات هنا في المنطقة، لا سيما في مجال خدمات البث المباشر. ونفخر بتطوير منصة قادرة على تحييد التعقيدات المرتبطة بمعاملات الدفع الدولية. كما ونضمن للشركاء الاستفادة من دورات دفع سريعة وحلول إدارة المخاطر، ليتسنى لهم التركيز على توسيع أعمالهم في المنطقة”.

وأوضحت راغدة أبو فاضل، نائب رئيس قسم المبيعات وتطوير الأعمال في STARZPLAY: “يسرنا إبرام هذه الشراكة مع ’تي باي‘ والتي ستتيح لنا تقديم محتوى STARZPLAY الاستثنائي لقطاعات أعرض من عشاق الترفيه والرياضة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل هذه الشراكة، سنضمن للمشتركين تجارب دفع سلسة وآمنة، وبالتالي تعزيز حضورنا على صعيد دول المنطقة”.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن قطاع الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط سيشهد نمواً سنوياً بمعدل 9.4% خلال الفترة من 2023-2028. ومن المتوقع زيادة حجم السوق من 39.05 مليار دولار في 2023 إلى 61.2 مليار دولار بحلول 2028.