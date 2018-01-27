منصور يهاجم عبدالحفيظ وخشبة بسبب عنتر

رئيس الزمالك : نرفض مزايدات الصفقات الشتوية.. ولم نتحمل مليما فى النقاز و اللجنة الأوليمبية تتعهد بتنفيذ أحكام لجنة التسوية على المصرى: قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن عقد المؤتمر الصحفي بمنزله وليس بمقر النادي، اليوم…

رئيس الزمالك : نرفض مزايدات الصفقات الشتوية.. ولم نتحمل مليما فى النقاز و اللجنة الأوليمبية تتعهد بتنفيذ أحكام لجنة التسوية

على المصرى:

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن عقد المؤتمر الصحفي بمنزله وليس بمقر النادي، اليوم السبت، يعود لسببين، أولهما : أنه ليس له علاقة بنادي الزمالك، وسيتحدث في كثير من الأمور، وثانيهما : مرضي خاصة وأنه يشعر بالمرض منذ أسبوع”.

وأكد أنه تلقى خطابا من اللجنة الأوليمبية، تتعهد من خلاله بتنفيذ حكم الاستبعاد لأي فرد بالمجلس في حالة إقرار لجنة التسوية وفض المنازعات بوجود تزوير أو بطلان لانتخابه من قبل الجمعية العمومية، مضيفا: “وصلني خطاب بتحويل موظفين اتخذوا قرارا بدخول أحد المرشحين للانتخابات ليلة الجمعية العمومية للتحقيق بهذا الشأن”.

ورفض الدخول في مزايدات لضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، و محاولات بعض الأندية الدخول في صفقات يسعى لضمها النادي، مؤكدا أنه يرفض ممارسات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وهادي خشبة مدير قطاع الكرة بنادي الأسيوطي، في صفقة محمد عنتر والذي يسعى الزمالك إلى ضمه.

وتابع : “نرفض محاولات إدارة التسويق بالأهلي في المزايدة على الصفقة وأرسلت للخطيب رئيس الأهلي رسالة بضرورة الامتناع عن الصفقات التي يسعى الزمالك لضمها، وكذلك الزمالك سيمتنع عن الصفقات التي يسعى الأهلي لضمها ” .

وأعلن منصور، أن النجم التونسي حمدي النقاز المنضم حديثا لصفوف الفريق، لم يكلف نادي الزمالك أي مقابل مادي، وأن الصفقة المقدرة بـ 700 ألف دولار أي حوالي 18 مليون جنيه، تم تمويلها بالكامل من صديق شخصي خليجي ولم يتكلف النادي أي مليم، و اختتم: “نرفض من يحاول إثارة المشكلات من دون علم ولا مجال للحديث عن إهدار المال العام في الزمالك وتم تحويل المبلغ بالكامل لصالح النادي التونسي” .