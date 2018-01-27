منصور يفتح النار على الجميع

"العتال" مزور و أحمد حسن متهرب من الجمارك و المصرى يكسب بالسحر وطارق السيد "فاشل" على المصرى: أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن التعاقد مع محمد عبدالغني مدافع نادي مصر رسميا، بعد الاتفاق مع إدارة ناديه على كل التفاصيل، على أن يشارك فى تدريبات

“العتال” مزور و أحمد حسن متهرب من الجمارك و المصرى يكسب بالسحر وطارق السيد “فاشل”

على المصرى:

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن التعاقد مع محمد عبدالغني مدافع نادي مصر رسميا، بعد الاتفاق مع إدارة ناديه على كل التفاصيل، على أن يشارك فى تدريبات الفريق بعد غد الإثنين، استعدادا للقاء إنبى فى الدورى العام، يوم الأربعاء المقبل.

وقدم “منصور” اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمنزله اليوم، مشددا على أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمعار لصفوف نادي طنطا، سيعود خلال الفترة الحالية للقلعة البيضاء بعد الاتفاق مع مجلس إدارة طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبى، على ذلك.

ووجه رئيس الزمالك، الشكر لإدارة طنطا وفايز عريبي، على تعاونه وتفهمه لحاجة الزمالك لعودة اللاعب، مؤكدا أن هناك صفقتين من المنتظر أن يتم إتمامهما خلال الفترة الحالية، عن طريق الوكيلين محمد شيحة وتامر النحاس.

وفتح منصور النار على نائبه هاني العتال ، مؤكدا انه لن يحضر اجتماع مجلس إدارة النادي مرة أخرى، لأنه مزور، وعضويته مزورة، مشددا على أن اللجنة الأوليمبية، أرسلت خطابا للزمالك تفيد فيه بالتعهد بعدم حضور “العتال” لاجتماعات المجلس، قائلا : “العتال لن يحضر اجتماعات، وإذا لم يتم استبعاده من قبل اللجنة الأوليمبية سأدعو إلى جمعية عمومية للتصويت على استمراره من عدمه، وسأوقف عبد الله جورج، عضو المجلس، إذا لم يتوقف عن التصريحات الإعلامية”.

وهاجم أحمد حسن، لاعب الفريق و كابتن منتخب مصر السابق، مؤكدا أنه افتتح شركة سياحة، ويتهرب من الجمارك بسبب السيارات، التي يقوم بشرائها لشركة السياحة الخاصة به، كما هاجم النادى المصري، مؤكدا أنه يحقق الفوز بالسحر، وهناك شخص يدعى “فتحى” هو المدير الفني الحقيقي للمصري، وليس حسام حسن، مطالبا بمنعه من دخول المباريات، وواصل منصور، هجومه منتقدا طارق السيد، ووصفه بـ “الفاشل”.

وأشار إلى أنه حاول إفساد صفقة علي جبر، لوست بروميتش، لكن اللاعب تحدث معه بجانب هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب، وبناء على رغبتهم وافق على الصفقة، وختم: “المفاوضات بدأت بـ 200 ألف يورو للإعارة ومليون يورو للبيع، ووصلنا للرقم الحالي، وهو 500 ألف يورو في الإعارة و مليونين و200 ألف يورو للبيع النهائي”.

