منصور ونيسان ترفعان أسعار السيارة بيك-أب خلال ديسمبر

المال – خاص
صعدت أسعار شيفروليه بيك – أب الدبابة خلال ديسمبر الحالي، فبلغت الفئة اﻷولى 246.7 ألف جنيه بدلاً من 239.7 ألف، ووصلت الثانية إلى 247.2 ألف مقابل 240.2 ألف، وارتفعت الفئة اﻷعلي إلى 268 ألفا و250 جنيها، مقارنة بـ 261 ألفا و250 جنيها خلال الشهر الماضي.
وبلغت أسعار نيسان البيك -أب “S/C” نحو 222 ألف مقابل 211.5 ألف، وصعدت أسعار “S/C” فئة الـ” A/C” إلي 228 ألف بدلاً من 217.5 ألف، فيما قفزت أسعار نيسان البيك – أب “D/C” فئة الـ إلي 299 ألف مقابل 284.5 ألف، وبلغت فئة الـ ” A/C” نحو 309 ألف مقارنة بـ 294.5 ألف.
يشار إلى أن شيفروليه الدبابة، استحوذت على 90% من مبيعات سيارات البيك – أب خلال الشهور العشرة اﻷولي من العام الحالي، بعد تمكنها من بيع 11 ألفا و907 سيارات، من إجمالي مبيعات فئة سيارات “البيك – أب” التى بلغت 13 ألفا و205 وحدات؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
وسجلت مبيعات نيسان البيك – أب “S/C” نحو 323 سيارة بمختلف فئاتها، وتمكنت نيسان من بيع 516 وحدة من فئات “D/C” خلال تلك الفترة.
يوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لسيارات البيك – آب اﻷكثر انتشارًا:
العلامة التجارية
السيارة – Pickup
الفئة
أسعار نوفمبر
أسعار ديسمبر
مقدار التغيير
NISSAN
New
PICKUP D/C
pour
284.5
299
14.5
Pour + A/C
294.5
309
14.5
New PICKUP S/C
Pour
211.5
222
10.5
New PICKUP S/C
Pour + A/C
217.5
228
10.5
Chevrolet
TFR SINGLE
CAB
شاسيه
239.7
246.7
7.000
صندوق – 3 جوانب
240.2
247.2
7.000
كاملة
261.250
268.250
7.000
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