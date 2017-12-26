منصور ونيسان ترفعان أسعار السيارة بيك-أب خلال ديسمبر

المال - خاص صعدت أسعار شيفروليه بيك - أب الدبابة خلال ديسمبر الحالي، فبلغت الفئة اﻷولى 246.7 ألف جنيه بدلاً من 239.7 ألف، ووصلت الثانية إلى 247.2 ألف مقابل 240.2 ألف، وارتفعت الفئة اﻷعلي إلى 268 ألفا و250 جنيها، مقارنة…

المال – خاص

صعدت أسعار شيفروليه بيك – أب الدبابة خلال ديسمبر الحالي، فبلغت الفئة اﻷولى 246.7 ألف جنيه بدلاً من 239.7 ألف، ووصلت الثانية إلى 247.2 ألف مقابل 240.2 ألف، وارتفعت الفئة اﻷعلي إلى 268 ألفا و250 جنيها، مقارنة بـ 261 ألفا و250 جنيها خلال الشهر الماضي.

وبلغت أسعار نيسان البيك -أب “S/C” نحو 222 ألف مقابل 211.5 ألف، وصعدت أسعار “S/C” فئة الـ” A/C” إلي 228 ألف بدلاً من 217.5 ألف، فيما قفزت أسعار نيسان البيك – أب “D/C” فئة الـ إلي 299 ألف مقابل 284.5 ألف، وبلغت فئة الـ ” A/C” نحو 309 ألف مقارنة بـ 294.5 ألف.

يشار إلى أن شيفروليه الدبابة، استحوذت على 90% من مبيعات سيارات البيك – أب خلال الشهور العشرة اﻷولي من العام الحالي، بعد تمكنها من بيع 11 ألفا و907 سيارات، من إجمالي مبيعات فئة سيارات “البيك – أب” التى بلغت 13 ألفا و205 وحدات؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وسجلت مبيعات نيسان البيك – أب “S/C” نحو 323 سيارة بمختلف فئاتها، وتمكنت نيسان من بيع 516 وحدة من فئات “D/C” خلال تلك الفترة.

يوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لسيارات البيك – آب اﻷكثر انتشارًا:

العلامة التجارية السيارة – Pickup الفئة أسعار نوفمبر أسعار ديسمبر مقدار التغيير NISSAN New PICKUP D/C pour 284.5 299 14.5 Pour + A/C 294.5 309 14.5 New PICKUP S/C Pour 211.5 222 10.5 New PICKUP S/C Pour + A/C 217.5 228 10.5 Chevrolet TFR SINGLE CAB شاسيه 239.7 246.7 7.000 صندوق – 3 جوانب 240.2 247.2 7.000 كاملة 261.250 268.250 7.000

إعداد- المال المصدر: وكلاء السيارات