منصور عامر يكرم أول الثانوية العامة «علمي رياضة» خريج مدرسة عبدالمجيد عامر

استقبل منصور عامر رئيس مجلس إدارة شركة عامر جروب الطالب عمر محمد عبدالسميع، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية (علمي رياضة) خريج مدرسة عبدالمجيد عامر الثانوية.

وهنأه منصور عامر بالنجاح الباهر، وأكد أنه سيقدم له الدعم الكامل خلال فترة تعليمه الجامعي لاستمرار تميزه وإظهار امكاناته وموهبته في التعليم الجامعي.

الجدير بالذكر أن مدرسة عبدالمجيد عامر الثانوية هي مدرسة أقامها والد رجل الأعمال منصور عامر بمسقط رأسه بقرية شبرا شهاب بمركز القناطر الخيرية، وتخرج فيها عدد كبير من الطلبة المتفوقين على مستوى الجمهورية، وان هذه هي المرة الأولى التي يحقق أحد طلابها المركز الأول على مستوي الجمهورية.