بورصة وشركات

منصور عامر رئيسا لمجموعة «عامر جروب»

رشح المجلس بالإجماع منصور عامر لرئاسة المجموعة
المال - خاص 7:01 م, الجمعة, 10 أبريل 20 7:01 م, الجمعة, 10 أبريل 20

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 عقد مجلس إدارة “عامر جروب” برئاسة الدكتور هشام عرفات، اجتماعا أمس، حيث اعتمد ميزانية العام المالي 2019 .

وأبدى رئيس المجلس في نهاية الاجتماع رغبته في التفرغ لإدارة مكتبه الهندسي الاستشاري (مكتب بيت الخبرة) والعمل الجامعي.

 وقدم الشكر لمجلس الإدارة على دعمهم له خلال فترة رئاسته للمجموعة، وقد توجه المجلس جميعا بالشكر والتقدير للدكتور هشام عرفات لمجهوداته خلال فترة رئاسته لمجموعة عامر جروب وترحيبهم ببقائه عضوا غير تنفيذيا بمجلس ادارة المجموعه.

 وقد رشح المجلس بالإجماع منصور عامر لرئاسة المجموعة، حيث صدر القرار بتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً بالتزكية.

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بقلم المال - خاص

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