منصة « watch it» تعلن بدء إذاعة سلسلتها الوثائقية الدرامية «أم الدنيا»

أعلنت منصة “watch it” المتخصصة في إنتاج و بث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت إطلاق السلسلة الوثائقية “أم الدنيا” و التى تعد الأولى من نوعها في سرد تاريخ الحضارات التى مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ و حتى الوقت الحالى.

السلسلة تتكون من خمسة عشرة حلقة تسرد في إطار تشويقي و إنسانى من تاريخ مصر الطويل منذ بدايته و حتى العصر الحديث.

و تبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار و تطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام مرورا بتوحيد الأرضين و عصر بناة الأهرامات إلى أن نصل إلى عصر الملكة كليوباترا و نهاية عصر الأسرات.

الحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد و شخصيات هامة فى تاريخ الدولة المصرية القديمة.

“watch it” : الموسم الأول سيتبعه موسم آخر يسرد تاريخ مصر القبطية و الإسلامية و الحديثة

و علقت “watch it” :”نحن ندرك أن تاريخ مصر لا يمكن اختذاله فى تاريخ مصر القديمة فقط لذلك سيتبع الموسم الأول موسم آخر يسرد تاريخ مصر القبطية و الإسلامية و الحديثة، لتكون “watch it” أول من قدم عملا يحفظ التراث المصرى بالكامل فى هيئة مادة بصرية بشكل ترفيهى يليق بحضارتنا و تاريخنا العظيم”.

المشاركون فى صناعة المسلسل

شارك فى صناعة المسلسل لجنة ضمت عددا كبيرا من علماء المصريات و التاريخ المصرى، علاوة على لجنة من المتخصصين فى مجالات مختلفة لمراجعة كافة المعلومات و السياقات التاريخية.

ضيوف “أم الدنيا”

و يستضيف “أم الدنيا” الذي تقدمه الفنانة سوسن بدر على مدار حلقاته عددا من الأستاذة فى علم المصريات منهم : الدكتورة ياسمين الشاذلى و الدكتورة سحر سليم و الدكتور مصطفى محمد الصغير مدير عام آثار الكرنك و المشرف العام على طريق الكباش ، إلى جانب عالمة المصريات “hourig sourouzian” عضو مراسل فى معهد الآثار الألمانى.

صناع “أم الدنيا”

سلسلة “أم الدنيا” من كتابه و إخراج محمود رشاد و تعرض حلقاتها يوم الخميس من كل أسبوع حصريا على منصة “watch it” .