منصة WATCH IT تعرض فيلم العارف لأول مرة بعد نجاحه سينمائيا

كشفت منصة WATCH IT عن قيامها بعرض الفيلم السينمائي” العارف” للنجم أحمد عز لأول مرة لمشتركيها حاليا ، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه بدور العرض السينمائي .

ويعتبر فيلم العارف من أضخم الانتاجات السينمائية التي قدمت عام 2021 ، ودارت أحداثه حول حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

يذكر أيضا أن فيلم العارف تصدر ايرادات دور العرض العام الماضي لفترة طويلة وكان من أهم أفلام السنة ، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم أحمد فهمي ومصطفى خاطر والفيلم أخراج أحمد علاء وتأليف محمد سيد بشير .