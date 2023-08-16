منصة watch it تطرح مسلسل الأنيميشين ديسكفري «فادي وديما وسالي»

تطرح منصة watch it الخميس 17 أغسطس الجاري مسلسل الرسوم المتحركة “ديسكفري” ، تأليف سيد بشير وإخراج عبد الرحمن حمد، وشارك في صناعة العمل نخبة من النجوم اللامعين في عالم الدوبلاج والرسوم المتحركة.

والفيلم بطولة يوسف حشيش، أريج فودة، تامر الكاشف، هشام الشاذلي ومريم النمس، وحور تامر، وسيد بشير، ويتضمن المسلسل مجموعة مميزة من الشخصيات التى تعرض مجموعة من القصص المختلفة، التى تستهدف إعمال العقل عبر البحث والتنقيب عن المعلومات فى مختلف المصادر.

المسلسل يتكون من 30 حلقة ويُعرض بتقنية الـ3D، وهو موجه لشريحة الأطفال ومحبى أعمال “الأنيميشن” من الكبار، وتدور أحداثه حول فادي المهندس العبقري الذي يبتكر لعبة ليشارك بها في مسابقة دولية للألعاب الدولية إلا أن منافسته القديمة سالي قررت أن تقرصن لعبته.

وروجت منصة watch it للمسلسل على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، بطرح بوسترات شخصيات المسلسل بتعليق :” استنوا ديما وفادى وسالى.. مسلسل الأنيميشن ثلاثي الأبعاد ديسكفري من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض حصرياً 17 أغسطس”، كما طرحت المنصة الأغنية الدعائية للمسلسل والتي يغنيها النجم هشام عباس.