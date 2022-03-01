منصة watch it تستهدف الاستحواذ على أفلام قصيرة.. وعرض فيلم عيد الفطر حصريًا

watch it تمكن حاليًا المستخدمين من مشاهدة المحتوى حسب سرعة الإنترنت المتوافرة

قالت نشوى جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة watch it ، إن استراتيجية المنصة تتضمن الاستحواذ على عدد من الأفلام القصيرة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأوضحت جاد أن watch it تمكن حاليًا المستخدمين من مشاهدة المحتوى حسب سرعة الإنترنت المتوافرة دون أن يؤثر ذلك على درجة وضوح الصورة.

ونوهت بأن المنصة أصبحت لا ترتبط بموسم رمضان فقط، ومن المقرر عرض فيلم عيد الفطر بشكل حصري على المنصة تزامنا مع دور العرض، مبينة أن المنصة بصدد إطلاق حملة تسويقية موسعة على منصات التواصل الاجتماعي بالاستعانة من متخصصين في. شركات عالمية.