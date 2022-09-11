منصة TOD تصل إلى مستخدمي أجهزة التلفزيون الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت TOD، المنصة التي أطلقت خصيصاً للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ما يزيد على 35,000 ساعة من المحتوى الترفيهي والرياضي، عن إطلاقها على شاشات التلفزة الذكية اعتباراً من 7 سبتمبر، في 21 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيصبح بإمكان المشتركين تثبيت النظام الأساسي للمنصة على أجهزة التلفزيون المدعومة بنظام أندرويد، ليستمتعوا بأكثر من 35,000 ساعة من خيارات الترفيه، بما في ذلك أفضل أفلام هوليوود، وأضخم الإنتاجات العربية والتركية والعالمية وبرامج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأعمال الأصلية “TOD Originals”.

وتتميز منصة TOD عن غيرها من المنصات المماثلة في المنطقة بتقديم محتوى رياضي حصري وفريد من نوعه للمشتركين.

نائب الرئيس لشئون التسويق والمبيعات في منصة TOD: نسعى لأن نكون محطة ترفيهية لجميع المشتركين

وتعليقاً على الإطلاق المرتقب، قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس لشؤون التسويق والمبيعات في منصة TOD: “يسر TOD البدء في توفير محتواها لمشاهدينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شاشات التلفزة الذكية. ونحن في TOD، نسعى لأن نكون محطة ترفيهية شاملة لجميع المشتركين. ومن خلال باقاتنا المختلفة، وهي باقة “الترفيه” وباقة “الرياضة”.

وأعلن عن الباقة “الشاملة” التي تضم الباقتين السابقتين، التي ستمكن المشتركين من التحكم بشكل أفضل بالمحتوى الذي يختارون مشاهدته والحصول على قيمة أفضل، وخيارات أكثر تنوعاً.

وتشتمل على عروض البث الرياضي التي تستخدم أنظمة صوت UHD و Dolby Atmos، ستمكن مشتركينا من الحصول على تجربة صوتية معززة فريدة من نوعها، وكأنهم يشاهدون الفعالية الرياضية مباشرة من المدرجات”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المشاهدون أيضاً من إيقاف البرنامج الذي يتابعونه مؤقتاً على التلفزيون، ومن ثم مواصلة مشاهدته عبر تطبيق TOD على هواتفهم الذكية أثناء التنقل.”

شار إلى أن منصة “TOD“ توفر لمشتركيها إمكانية استخدام 5 أجهزة كحد أقصى للحساب الواحد، وتمنحهم مشاهدة حصرية لعدد من أحدث أفلام هوليوود وأهم المسلسلات من إنتاج Warner Bros و HBO MAX و Miramax و Digiturk و Sony Pictures Television، إلى جانب برامج الأطفال المختلفة و22 قناة من قنوات beIN الترفيهية .