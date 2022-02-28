بورصة وشركات

منصة «Sympl» لخدمات الشراء والدفع لاحقًا تستهدف 10 آلاف عملية بنهاية 2022

بمتوسط 5 آلاف جنيه للعملية الواحدة
منى عبدالباري 2:58 م, الأثنين, 28 فبراير 22 2:58 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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كشف محمد الفقى، الشريك المؤسس لمنصة «Sympl» المتخصصة فى خدمات «الشراء الآن والدفع لاحقًا»، أن الشركة تستهدف الوصول إلى أكثر من 10 آلاف عملية بنهاية العام الحالي، بمتوسط 5 آلاف جنيه للعملية الواحدة.

بمتوسط 5 آلاف جنيه للعملية الواحدة

وأكد أن شركته تقوم بتمويل عملياتها حاليا من خلال رأس المال الحالى، كما تسعى مستقبلا للتوسع جغرافيا، لافتا إلى أن انتشار خدمات الشركة يرتبط بانتشار شبكة التجار المتعاقدة معهم، موضحا أن المنصة تتركز عملياتها حاليا فى القاهرة الكبرى، ونسبة ضئيلة بالإسكندرية.

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وحول تداعيات الاتجاه المتوقع للبنك المركزى المصرى نحو زيادة أسعار الفائدة العام الحالى أوضح «الفقى» أن رفع الفائدة يستهدف بشكل أساسى الضغط على معدلات التضخم المتسببة في زيادة الأسعار، ويتوقع أنه مع رفع «المركزى» معدلات الفائدة فإن التضخم يتراجع جزئيا مما قد يؤثر حجم الطلب على تمويل عمليات الشراء، بينما تزيد تكلفته على الشركة مما يؤثر على هوامش الربح للشركات.

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تأسست «Sympl» فى أكتوبر الماضى من خلال 3 شركاء هم : «الفقى» الذى يشغل منصب المدير التنفيذى، وياسمين حنة رئيسة القطاع التجارى، وكلاهما كان أعضاء فاعلين في مجموعة عمل شركة «فاليو» للتمويل الاستهلاكى، وكريم توفيق، رئيس القطاع التكنولوجى، وأحد فريق العمل المؤسس لمنصة «Capitor» للتجارة الإلكترونية.

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بقلم منى عبدالباري

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