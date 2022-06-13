أعلنت منصة Steam التي تقدم خدمة توزيع وبيع ألعاب الفيديو رقميا عن أحدث الألعاب المجانية الأصلية التي يمكن تحميلها من المنصة وهي لعبة التنانين الشهيرة ARK: Survival Evolved .

ويأتي طرح اللعبة للتحميل مجانا على منصة Steam بعد إعلان شركة Studio Wildcard المطورة للعبة عن قرب إصدار الجيل الثاني منها Ark 2 في عام 2023.

أحدث لعبة مجانية على منصة Steam

وحسب منصة Steam فإن تحميل لعبة ARK: Survival Evolved متاح مجانا لفترة محدودة حتى 19 يونيو الجاري.

وكانت اللعبة تباع على المنصة قبل هذا الإعلان مقابل 30 دولارا.

منصة Steam تعلن عن أحدث لعبة مجانية أصلية.. فرصة محدودة لتحميل ARK: Survival Evolved

وتم إصدار لعبة ARK: Survival Evolved على منصة Steam لأول مرة في 27 أغسطس من عام 2017، وحصلت على أكثر من نصف مليون تقيييم كلعبة “إيجابية للغاية”.

متطلبات لعبة ARK: Survival Evolved

وتقول المنصة إن لعبة ARK: Survival Evolved تتطلب كحد أدنى نظام تشغيل ويندوز 7 ومعالج انتل Core i5 أو AMD FX-8320.

منصة Steam تعلن عن أحدث لعبة مجانية أصلية.. فرصة محدودة لتحميل ARK: Survival Evolved

كما تتطلب اللعبة على الأقل ذاكرة (رام) 8 جيجابايت، وكارت شاشة NVIDIA GTX 670 2GB أو AMD Radeon HD 7870 2GB.

منصة Steam تعلن عن أحدث لعبة مجانية أصلية.. فرصة محدودة لتحميل ARK: Survival Evolved

كما يتطلب تخزين اللعبة مساحة خالية 60 جيجابايت على لاأقل.

وتمتلك المنصة مجموعة كبيرة ومتنوعة من ألعاب الفيديو>

، وتمنح بعض الشركات للمنصة ميزة توفير اللعبة مجانا لتجريبها.

منصة Steam تعلن عن أحدث لعبة مجانية أصلية.. فرصة محدودة لتحميل ARK: Survival Evolved

ومنصة Steam هي أكبر منصة توزيع رقمية لألعاب الكمبيوتر حيث كانت تمتلك حوالي 75٪ من حصة السوق في عام 2013.

وبحلول عام 2019 ، كانت المنصة تحتضن أكثر من 34 ألف لعبة مع أكثر من 95 مليون مستخدم نشط شهريًا.