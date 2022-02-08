منصة SOKNA لخدمات تنظيم الجنازات تجمع مليون دولار تمويلات بمشاركة صناديق إقليمية ودولية

اختتمت شركة SOKNA (الشركة التي تتخذ من مصر مقراً لها والتي تقدم خدمات جنازة شاملة لتكريم حالات الوفاة وتسهيل الإجراءات على عائلاتهم) جولة تأسيسية بقيمة مليون دولار بمشاركة صناديق إقليمية ودولية.

وحسب بيان الشركة، فإن قائمة المُستثمرين خلال هذه الجولة ضمت كلاً من Mentors Fund ومقرها وادي السيليكون، إلى جانب SBX Capital و Ace & Company و Kabnoury Ventures، بالإضافة إلى مجموعة

ومن أهم المستثمرين الملائكيين الاستراتيجيين مثل أنسي ساويرس (المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة HOF Capital ومقرها نيويورك)، والمستثمر السعودي الدكتور خالد المطبقاني، وأحمد صادق السويدي وفاروق قادوس من شركة ElSweedy Family Capital، بالإضافة إلى هشام حلبوني (شريك في شركة Mansour Capital ومقرها لندن)، ومو البيباني (المؤسس والشريك العام في Page One Ventures)، ويسري حلمي (المؤسس والمدير العام لشركة ITWorx، والرئيس التنفيذي لشركة Si-Ware)، ومصطفى أمين (شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Breadfast)، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين القادمين من عمالقة التكنولوجيا Google وFacebook وTwitter، وغيرهم من المستثمرين البارزين.

وعلق أنسي ساويرس على جولة التمويل قائلاً: “يعمل فريق SOKNA بوحدة غير عادية من الاحترافية والكفاءة التي تغذيها التكنولوجيا، ولفترة طويلة ، كانت خدمات الجنازات في مصر غير منظمة ومشتتة إلى حد كبير. نعتقد أن SOKNA لديها جميع المقومات لتغيير هذا المجال بشكل جذري ونحن متحمسون لدعمهم وهم يوسعون طموحاتهم”.

أما أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ SOKNA، فيقول: “بمساعدة جولة التمويل الجديدة والمجموعة المتميزة من الشركاء الذين انضموا إلينا مؤخرًا، نحن مستعدون للتوسع في كل محافظات مصر وتقديم الدعم لمزيد من العائلات خلال الأوقات الصعبة التي يفقدون فيها أحباءهم. لأننا فريق لديه طاقات وقدرات كبيرة لإتمام كل الإجراءات، نضع دائمًا صوب أعيننا هدفنا الأساسي ألا وهو، منح الأهل والأصدقاء الفرصة للتفرغ لتوديع أحبائهم بشكل لائق بدلاً من الانشغال بالإجراءات الورقية وغيرها”.

منذ انطلاقها في أواخر العام 2020، حققت SOKNA مستوىً سريعاً من التوسع حيث نمت بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي فقط. تمتلك SOKNA الآن شراكات تشغيلية مع 20 مستشفى وشركة في القاهرة الكبرى وحدها، ونجحت في عقد شراكات مع أكثر من 70 متعهد خدمة، ونظمت أكثر من 2500 جنازة.

كما نما حجم موظفي الشركة حيث تضم اليوم أكثر من 50 موظفًا يعملون بدوام كامل ويقدمون مجموعة كاملة من خدمات الجنازات بشكل احترافي من البداية إلى النهاية. تشمل خدمات SOKNA تقديم المساعدة في استخراج تصاريح الدفن والشهادات والأوراق الضرورية وتجهيز الجثمان وإعداد المقبرة ونقل الجثمان وترتيب حجوزات قاعات العزاء إلى جانب نشر النعي وترتيبات الصدقة الجارية والهدايا التذكارية، إضافة لتقديم كافة أشكال الدعم المعنوي لذوي الفقيد.

من جانبه، قال شارل لورينسو، الشريك المؤسس في ACE & Company: “نحن فخورون جدًا بالنجاح الذي حققته SOKNA خلال مدة زمنية قصيرة، حيث أثبتت ما يمكن لفريق قوي أن يحققه. لقد أبهرنا ترك جاب الله لمسيرته المهنية المثيرة للإعجاب في وادي السيليكون التي عمل خلالها في عمالقة التكنولوجيا مثل Google وFacebook وAdobe ليعود ويؤسس شركة SOKNA، وأنه أمضى سنوات في فهم الممارسات والعادات المحلية وراء هذا الحدث الحياتي الكبير. وكلنا ثقة أنه خير من يستطيع توظيف التكنولوجيا لقيادة SOKNA ويسعدنا أن نكون جزءً من الرحلة لتقديم مثل هذه الخدمة النبيلة”.

بالإضافة إلى ذلك SOKNA تلعب دورًا نشطًا في تغيير الثقافة السائدة فيما يتعلق بالاستعداد لترتيبات الوفاة. حيث أطلقت الشركة “برنامج التخطيط المسبق”، والذي يتيح للناس اتخاذ قرارات مبكرة بشأن ترتيبات الجنازات لضمان راحة البال لأنفسهم ولأحبائهم، عند وداعهم الأخير. يقول جاب الله: “اندهشنا أن هناك بالفعل طلبًا متزايدًا من العائلات والأفراد على حجز خدمات إجراء ترتيبات جنازة مُسبقة معنا، وهي مناقشة كانت تعتبر صعبة في السابق”.

أبرمت SOKNA كذلك العديد من الاتفاقيات مع الشركات التي قررت إدارتها دعم موظفيهم خلال أوقات الفقد من خلال توفير الرعاية أو الإعانات أو منحهم أسعار مخفضة للخدمات كجزء من المزايا التي يوفرونها لموظفيهم.



وحرصًا منها على رد الجميل للمجتمع، أطلقت SOKNA نظامًا تعاونيًا يضم مكاتب خدمات تحت الطلب، مما يسمح لممارسي هذه الوظيفة بالحصول على مزيد من التدريب المناسب، وكذلك المزيد من فرص العمل، وتقديم تحفيز أكبر لهم عبر العمل مع فريق يمتلك رؤية وهدف واضحين مثل فريق SOKNA. كما وتتبرع الشركة بكافة الإكراميات التي يلح العملاء علي دفعها لدعم مستشفى سرطان الأطفال في مصر 57357.



تطمح SOKNA لزيادة عدد فريق عملها وكذلك حجم خدماتها ومنتجاتها من خلال تعزيز التكنولوجيا التي تعتمد عليها بما يُمكنها من النمو بشكل أكبر، والتوسع في المزيد من مدن مصر خلال المستقبل القريب جدًا