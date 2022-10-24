منصة «RentUp» تطلق آلية «المزاد العكسي» لتطوير تجربة إيجار العقارات في مصر

أعلنت شركة RentUp والتى تعمل فى مجال تكنولوجيا العقارات (PropTech)، عن إطلاق أول منصة عقارية تعمل بآلية “المزاد العكسي”، والتي تعمل على تحسين وتسهيل عملية الإيجار بالنسبة للمستأجرين وبالنسبة لملاك الوحدات السكنية أيضا باستخدام التكنولوجيا.

آلية عمل RentUp

تتيح منصة RentUp للمستأجرين إدراج طلبهم الخاص بالعثور على وحدة سكنية للإيجار متضمنا المبلغ الذي يود المستأجر دفعه شهرياً وبعض البيانات الأخرى كالحي السكني المفضل لديهم، فضلا عن تفاصيل أخرى تتعلق بعقد الإيجار وغيرها.

ويتم التحقق من البيانات، لتمكين ملاك العقارات المسجلين على المنصة التواصل مباشرةً مع العملاء دون الحاجة لوسيط عقاري ويرتكز نموذج العمل الخاص بالمنصة على إتاحة الفرصة للملاك لرؤية الفرص الموجودة فى السوق حاليا من طلبات ايجار المستأجرين المعروضة على المنصة والمنافسة علىهم.

المؤسس: المنصة تعمل على توفير وقت وجهد المستهلك والمالك على حد سواء

ومن جانبه، قال يحيى نجم مؤسس منصة “RentUp” السبب في إطلاق المنصة هو إصلاح تجربة الإيجار لملايين من المعنيين بالقطاع العقاري، ومساعدة المالك من خلال زيادة إيراداته من اشغال الوحدة، إضافة إلى سرعة العثور على المستأجر المناسب.

وأضاف أن المنصة تعمل على مساعدة المستأجر عبر اختصار عملية الإيجار، علاوة على توفير الوقت والجهد في البحث عن وحدة مناسبة، إلى جانب توفير المناقشات الكثيرة مع المالك بخصوص بنود العقد منها، الزيادة السنوية أو مدته.

إغلاق جولة تمويلية بقيادة شركة استثمار يابانية

يأتي إطلاق المنصة على أعقاب إغلاقها لجولة تمويلية مكونة من ستة أرقام من شركة استثمار يابانية، وهي شركة استثمارية متخصصة في حلول التكنولوجيا الرقمية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الفكرة والحلول التقنية التي تقدمها RentUp.

عن RentUp

يذكر أن شركة RentUp تأسست في عام 2020 على يد يحيى نجم، ويعد قطاع العقارات من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية، فهو يمثل 16 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي ومن هنا، جاءت أهمية تطوير آليات تكنولوجية تضمن الارتقاء بالقطاع العقاري وتعزيز تنافسيته وقدرته على جذب الاستثمارات المباشرة.

يأتي ذلك تماشياً مع رؤية RentUp الرامية لاستدامة القطاع العقاري وإيجاد حلول لتدارك أزمة الركود الاقتصادي التي يعاني منها القطاع إبان أزمة كورونا وسد الفجوة بين العرض والطلب.