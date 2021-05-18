منصة «Nile Misr» و«تانا كابيتال» تعتزمان تخفيض عرض شراء «الإسكندرية للخدمات الطبية»

تعتزم الأطراف المتنافسة على شراء شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد- تخفيض أسعار عروض الشراء التى سيتم تقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة عن التقييمات المبدئية التى تم إعلانها سابقا بمتوسط 50.77 جنيه للسهم.

وبالفعل تقدمت شركة مستشفيات كليوباترا أمس بعرض شراء إجبارى على أسهم «الإسكندرية للخدمات الطبية» بسعر 38.5 جنيه للسهم.

وكانت 6 أطراف مختلفة قد قدمت عروضا مبدئية للاستحواذ على حصة بنك أبو ظبى التجارى فى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، والبالغة %51 بمتوسط سعرى يبلغ 50.7 جنيه، وهي: مستشفيات كليوباترا، والإسكندرية للاستثمارالطبية– تمثل مجموعة مستشفيات مبرة العصافرة مع شريكها الرئيسى مجموعة تانا كابيتال- وتحالف ثلاثى يضم شركات «سبيد» وأحد صناديق الاستثمار التابعة لشركة «لايم فست» و«تواصل هولدنجز» للاستثمارات الطبية، كما يوجد عرض رابع من شركة صحة كابيتال، بالإضافة إلى مركزالنيل للأشعة الذى يمثل منصة «Nile Misr Healthcare ،علاوة على شركة «جلوبال ون هيلث كير» القابضة.

تحالف «تواصل- سبيد- لايم فست» يدرس السعر فى ضوء تقارير الفحص النافى للجهالة

وقال طارق محرم، الرئيس التنفيذى لمنصة «Nile Misr Healthcare» الجديدة، إنه سيتم إعادة النظر فى السعر المقدم للاستحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية فى ضوء عدة عوامل، أولها المعلومات التى تم الحصول عليها بعمليات الفحص النافى للجهالة، فضلا عن الأسعار المقدمة من باقى المنافسين.

وأضاف محرم أنه يرى من البداية أن متوسط عروض شراء الـ6 متنافسين والبالغ حوالى 50 جنيها مرتفع جدا عن القيمة الحقيقية للسهم، ومن ثم فقد كان من المتوقع أن يتم تخفيض السعر.

وكشف أن منصة nile misr healthcare خاضت جولة مفاوضات مع أحد الأطراف المتنافسة على صفقة شراء «الإسكندرية للخدمات الطبية» بالفعل، وهو «تانا أفريكا كابيتال»، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم عرض شراء مشترك، وسيتم التفاوض أيضا مع مجموعة مستشفيات كليوباترا خلال الأيام القليلة المقبلة بشان إمكانية التعاون فى شراء الشركة محل الاستحواذ.

ومن جانبها، قالت مصادر مطلعة إن مجموعة مستشفيات العصافرة وتانا كابيتال تعتزمان تخفيض سعر السهم فى عرض الشراء الذى سيتم تقديمه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من دراسة تقرير الفحص النافى للجهالة الذى تم إعداده من قبل PWC بتكليف من «سى آى كابيتال» – مستشار بنك أبوظبى التجاري، المساهم الرئيسى فى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية -.

وأشارت المصادر إلى أن «مجموعة العصافرة» و«تانا كابيتال» ستجتمعان مع مستشاريهما، وهم «زيلا كابيتال» و»أرقام كابيتال» لبحث تفاصيل التقرير الخاص بالفحص النافى للجهالة بهدف تحديد سعر العرض النهائي.

وأوضحت المصادر أن تحالف «تواصل هولدنجز» ومستشفيات «سبيد» و«لايم فست» سيدرس هو الآخر تفاصيل الفحص النافى للجهالة خلال اجتماع قيادات الأطراف الثلاثة مع مستشار التحالف شركة «برايم كابيتال».

ويتوزع هيكل ملكية شركة «الإسكندرية للخدمات الطبية» بواقع: %51 لصالح «أبوظبى التجارى»، و%25.9 لشركة «تواصل»، و%9.8 للمستثمر تامر عبد الله، والباقى أسهم حُرة التداول بالبورصة المصرية.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، فى عام 2020، تحقيق صافى ربح قيمته 20.851 مليون جنيه مقابل صافى ربح بلغ 24.712 مليون فى 2019.