منصة «MoneyFellows» تتعاون مع «وفرها» لإتاحة خدمات التسوق الإلكتروني لعملائها



أعلنت “MoneyFellows” المنصة المتخصصة في تقدیم خدمات الادخار والائتمان الدوري عن إبرام اتفاقیة تعاون مع منصة “وفرھا -Waffarha ” المتخصصة في تقدیم العروض والخصومات على عملیات الشراء عبر الإنترنت وتقديم حلول الدفع عن طریق القسائم الإلكترونیة، لإتاحة خدمات ممیزة من شأنھا تعزیز فكرة الجمعیة الإلكترونیة، ودعم مجال التسوق الإلكتروني ومنح العملاء تجربة شراء ممیزة بشكل میسر.



وتتیح “MoneyFellows” لعملائھا، وفقًا لھذا التعاون الجدید، میزة جدیدة تتمثل في إمكانیة شراء العدید من المنتجات باستخدام قبض الجمعیة من المتاجر والتوكیلات الشھیرة بمصر مثل“Tradeline”، و”غطاطي” وكیل میشلان، إلى جانب متاجر رنین و “B.Tech” بالشراكة مع “وفرھا -Waffarha “.



وصرح أحمد وادي، الرئیس التنفیذي لشركة “MoneyFellows”: “إن التعاون مع “وفرھا -Waffarha ” خطوة جدیدة تدعم إستراتیجیتنا لتقدیم خدمات مالیة سھلة وفریدة من نوعھا، وتھدف إلى مساعدة عملائنا في تحقیق أھدافھم من خلال الادخار في الجمعیات، للقیام بشراء العدید من المنتجات، وفي إطار ھذا التعاون فإننا نقدم لعملائنا فرصة شراء احتیاجاتھم، بوسائل دفع سھلة ویسیرة لمعظم متطلباتھم.



وأضاف وادي: نحن نفتخر بقاعدة عملائنا العریضة الذین أولونا ثقتھم الغالیة ونعتبرھم أھم مكاسبنا وعليه فإننا نعمل جاھدین لتلبیة مطالبھم والتي رسمت لنا توجھا أفضى إلى ھذه الشراكة مع “وفرھا -Waffarha ” مما یضع على عاتقنا مسئولیة تقدیم كل جدید بشكل میسر وحدیث كى نظل عند حسن ظن عملائنا وبما یتوافق أيضا مع أھداف الشركة لتقدیم خدمات مالیة متطورة تسھم في مد مظلة الشمول المالي وتسھم في خلق مجتمع غیر نقدي مما سیؤدي إلى تسھیل عملیات الشراء وتسریع دورة رأس المال.



من جانبه قال طارق مجدي، الرئیس التنفیذي والمؤسس لشركة “وفرھا -Waffarha “: “یسرنا أن نتعاون مع“MoneyFellows” كونھا أول منصة أثبتت نجاح فكرة الجمعیة الرقمیة والادخار عبرالإنترنت، كما تسعى “وفرھا -Waffarha ” دائمًا إلى تقدیم أفضل العروض على المنتجات والخدمات إلى المستھلك وبرامج الولاء للشركات، والعمل على تأكید ثقة الجمھور في فكرة التجارة الإلكترونیة والاعتماد على التسوق الإلكتروني”.



الجدیر بالذكر أن منصة “MoneyFellows” شھدت نموًا كبیرًا في الفترة الأخیرة بلغ نحو 100% من إجمالي أعمالھا حیث وصل عدد المستخدمین لها إلى ملیون بعد أن كان 500,000 في أكتوبرالماضي، مما یمثل انجازًا حقیقیًا لعمل المنصة داخل مصر، وتعمل المنصة حالیًا على توسیع أعمالھا في مصر وخارجھا وضخ استثمارات جدیدة في الفترة المقبلة.



یذكر أن منصة “وفرھا -Waffarha ” ھي منصة إلكترونیة تأسست منذ 9 سنوات، تقوم بعقد صفقات مع التجار (المتاجر الإلكترونیة والسلع بیضاء ومطاعم ومقاھي وأماكن ترفیھیة مختلفة) من خلال ھذه الصفقات تحصل المنصة على خصومات تصل إلى 50% على كافة الخدمات، وتعمل حالیا مع أكثر من1000 تاجر على مستوى الجمھوریة في نحو 3 آلاف فرع ومؤخرا تقوم بخدمات برامج الولاء والدفع للشركات، وتعد الشركة الوحیدة التي تقدم خدمة بیع كوبونات خصم أونلاین على مختلف القطاعات بمصر، وبدون أي اشتراك سنوي للعملاء.