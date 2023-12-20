منصة Mindsalike تنظم ملتقى إعلاميا للشركات الناشئة في مبادرات التغيرات البيئية وإعادة التدوير

نظمت ” “Mindsalike- منصة التواصل الأولى في مصر لرواد الأعمال والمستثمرين- بالشراكة معVantage Communications، الملتقى الإعلامي الأول لاستعراض مجهودات الشركات المصرية الناشئة التي تقود مبادرات التغيير المستدام في البيئة والمناخ.

وأكد محمد الطناحي، مؤسس“Mindsalike” في بيان صحفي ، أن الفعالية تعد فرصة كبيرة للتفاعل مع رواد الصناعة بالإضافة إلى اكتساب رؤى متعمقة في المبادرات المعنية بالإستدامة واكتشاف إمكانيات التعاون لمستقبل أكثر مراعاة للبيئة.

وأضاف أن أهم المؤسسات التي شاركت في الفاعليات شملت صندوق تمويل الصمود المناخي وهو صندوق إفريقي يستثمر في الشركات الناشئة المعنية بالزراعة المستدامة واقتصاد الطبيعة في مراحلها المبكرة، مستهدفا دفع الإبتكار في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية في إفريقيا، فضلاً عن جذب اهتمام كبرى اللاعبين المؤثرين في الأسواق الأكثر تقدماً.

وذلك في ظل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، تصبح هذه فرصة مواتية لتسليط الضوء على الشركات المصرية الناشئة التي تتصدر طليعة التغيير المؤثر في قطاع المناخ بالمنطقة.

بجانب شركة E-Tadweer وهي أول منصة رقمية مصرية ذات شراكة مع وزارة البيئة تُعنى بتمكين سلسلة الإمداد لصناعة إعادة التدوير عبر التركيز على المخلفات الإلكترونية. يتيح التطبيق -الذي وصل عدد مستخدميه النشطين إلى حوالي على ٨٤ ألف مستخدم في الشهر- للعملاء تسليم الأجهزة الإلكترونية في مراكز التجميع ليعاد تدويرها.

كما شاركت في الفاعليات شركة “كرم للطاقة الشمسية” وهي شركة خاصة للمرافق الشمسية في مصر تركز على تطوير حلول مبتكرة للطاقة الشمسية تطبق خارج وداخل نطاق الشبكات، فضلاً عن تنفيذ تطبيقات متكاملة للطاقة الشمسية وقائمة بذاتها تنافس الوقود الأحفوري من حيث التكلفة، بالإضافة إلي “شركة جيوسايكل” والتي تقدم خدمات مستدامة تتعلق بإدارة المخلفات من شأنها التصدي للتحديات العالمية التي تسببها المخلفات، وذلك عبر الحد من ردم النفايات وحرقها. كما أن الشركة تقدم حلولًا مثبتة علميًا وصديقة للبيئة من خلال شبكة منصات معالجة أولية متقدمة.

وشاركت “موبيكيا Mobikya ” المتخصصة في تصميم وتصنيع المنتجات صديقة البيئة بالتركيز على إعادة تدوير الإطارات، الأثاث، المجوهرات، القطع الفنية، وغيرها من المنتجات لتصبح ذات قيمة أفضل. كما تقدم موبيكيا خدمات إدارة المشروعات الفنية والحلول المتعلقة بتقديم وتمثيل العلامات التجارية.