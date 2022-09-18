منصة «Klickit» تعقد شراكة مع مدارس 30 يونيو لضمها إلى محفظة الدفع الإلكتروني

أعلنت منصة Klickit لإدارة المدفوعات والتحصيل في مصر ، عن عقد شراكة مع مدارس 30 يونيو.

وبذلك تتمكن منصة Klickit من إضافة 122 مدرسة خاصة ودولية جديدة إلى محفظتها من المؤسسات التعليمية.

وتهدف المنصة إلى تعزيز قدرات مسؤولي الإدارة المالية في المدارس و تقديم مجموعة من خيارات الدفع لأولياء الأمور، بما في ذلك قنوات الدفع عبر الإنترنت، من خلال سلسة دفع تغطي كافة أنحاء مصر.

وستوفر المنصة حلول الدفع لجميع المدارس في كافة المحافظات، بمساعدة Fawry وPaymob الذين يُعدون شركاء الدفع لـ Klickit، وبالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، الشريك المصرفي لمدارس 30 يونيو.

كما ستتيح منصة Klickit أنواعًا مختلفة من المعاملات المالية المتكاملة، للمدارس وأولياء الأمور مجموعة واسعة من طرق الدفع، إلى جانب خدمات مكملة لاحتياجات المدارس وأولياء الأمور، وكل ذلك عبر منصة واحدة.

وتساعد Klickit مستخدميها على توفير الوقت والجهد المبذولين في سداد وتحصيل المصروفات المدرسية وتقدم حلًا لمشكلات التتبع غير الدقيق للمدفوعات عبر قنوات الدفع المختلفة.

كما تسهل الشركة عمليات الدفع للمدارس وتضمن إمكانية الوصول لخدمات المدفوعات على مدار 24 ساعة.

من جانبه قال سعيد طلعت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Klickit: “أن الشراكة مع مدارس 30 يونيو، توسع قائمتنا لتشمل نطاقًا أكبر من المدارس في شتى أنحاء مصر.

ونوه إلى أن الشركة تسعي لمزيدًا من الإتفاق مع الهيئات الحكومية التي تضع ثقتها في رقمنة عمليات الدفع في مجال التعليم، ما يعزز تشجيع المجتمع على تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية”.

وقال إن أكثر من 55 ألف مؤسسة تعليمية، بما في ذلك أهم المدارس ودور الحضانة الرائدة في مجال التعليم، اختارت شركة Klickit لتصبح شريكًا لها.

ولفت إلى أن شركة Klickit قامت بتنفيذ معاملات دفع بلغ إجمالي حجمها أكثر من مليار جنيه مصري.

واستكمل أنه بالإضافة إلى الشراكة الحالية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تُخطط الشركة لتقديم حلول الدفع الخاصة بها عبر العديد من البنوك المحلية والإقليمية.

ونوه إلى الشركة أعلنت بالفعل مؤخرًا عن عقد شراكة مع بنك مصر، والتي توفر من خلالها قنوات لمدفوعات القطاع التعليمي.