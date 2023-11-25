منصة KaKao T لخدمات التنقل تضيف 3 دول عربية لشبكة خدماتها

قالت شركة “كاكاو موبيليتي” المشغلة لمنصة “كاكاو تي” KaKao T لخدمات التنقل الخاص إنها ستطلق خدماتها في خمس دول أخرى بما في ذلك الإمارات والأردن والكويت الأسبوع المقبل، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع أعمالها الخارجية.

وأوضحت شركة خدمة نقل الركاب الكورية أنه بعد هذه الخطوة سيرتفع عدد البلاد التي تتوفر بها خدماتها إلى 37 دولة.

ستصبح “كاكاو تي” متاحة في كل من أستراليا وتايوان والإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت، بدءا من يوم الخميس.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنها تخطط أيضًا لإطلاق خدمتها في الولايات المتحدة الشهر المقبل بالتعاون مع خدمة نقل الركاب المحلية “لايفت” (Lyft).

توفر “كاكاو تي” خدماتها حاليا في 32 دولة، بما يشمل اليابان والعديد من دول جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وقال ريو غونغ-سيون، الرئيس التنفيذي للشركة “سنحقق قفزة لنصبح خدمة تنقل عالمية حقيقية من خلال إنشاء وتطوير العديد من نماذج الأعمال العالمية، بما في ذلك خدمات نقل الركاب بالخارج”.