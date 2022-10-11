منصة «i’SUPPLY» تنجح في جمع 1.5 مليون دولار في جولة ما قبل التأسيس

نجحت منصة «i’SUPPLY » الرقمية المتكاملة المتخصصة في توزيع الأدوية ، في جمع 1.5 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل التأسيس بقيادة صندوق «DisrupTech Ventures» بجانب مستثمرين آخرين.

إحداث نقلة نوعية في مجال توزيع الدواء في مصر

وأكد إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة i’SUPPLY ” بأن المنصة تعمل منذ إطلاقها في نهاية عام 2021، على إحداث نقلة نوعية في مجال توزيع الدواء في مصر من خلال دعم وتطوير تجار الجملة والصيدليات المتوسطة والصغيرة، وبتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات صناعة الدواء المتغيرة.

وتهدف المنصة إلى توفير شبكة تربط كل أطراف صناعة الدواء المختلفة ببعضها البعض”.

وأضاف بأن رؤية i’SUPPLY تتمثل إعادة هيكلة دورة توزيع الأدوية من خلال دمج الحلول التكنولوجية في جميع خطوات التوريد قائلاً: “تقوم الشركة ببناء شبكة متكاملة تغذي منافذ البيع التقليدية عن طريق تقديم حلول غير تقليدية ومبتكرة تعمل على تحسين عمليات الشراء وتوفر خدمة شاملة تدعم العاملين في الصناعة وتعزز من قدراتهم على المنافسة والتغلب على تحديات السوق الراهنة وتغيراتها المتوقعة”.

إحداث نقلة إيجابية حقيقية في القطاع

تتماشي استراتيجية i’SUPPLY مع التطور غير المسبوق الذي تشهده مصر في مجال التحول الرقمي والذي يتم تطبيقه في شتى المجالات، “تهدف مصر إلى الوصول بنسبة مساهمة أنشطة الذكاء الصناعى إلى 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030“ وفقًا للتقرير البحثي لمكتب “PwC”، بعنوان “التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط”.

ومن جانبه قال مالك سلطان ، الشريك في صندوق DisrupTech Ventures،”نحن فخورين جدًا باستثمار Disruptech مع الفريق المؤسس لـ i’SUPPLY، حيث نؤمن بأن إمام وفريقه سيقومون بإحداث نقلة إيجابية حقيقية في القطاع”.

وأشار مصطفى زكي، رئيس قطاع التكنولوجيا في i’SUPPL قائلاً، “نركز في i’SUPPLY على تقديم أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا، مع مراعاة سهولة الاستخدام. إن هدف فريقنا الفني هو تزويد مستخدمينا بأفضل تجربة ممكنة باستخدام محركات الذكاء الاصطناعي المدعومة بقاعدة بيانات متكاملة ومتوافقة مع جميع الأنظمة في السوق “. خاصة وأن التطبيق يخطط لتغطية جميع المحافظات والمدن المصرية خلال ا لـ 12 شهرًا القادمة، واستهداف 60 ألف صيدلية. كما تنوي i’SUPPLY إطلاق خدمات التوزيع والتمويل بالإضافة إلى التوسع إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستقبلاً.