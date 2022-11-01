منصة «i’SUPPLY» تستهدف الاستحواذ على %10 من سوق توزيع الدواء

قال الدكتور إبراهيم إمام، مؤسس منصة «i’SUPPLY» إنه مستهدف الوصول لحصة سوقية تبلغ %10 من حجم توزيع الدواء فى مصر خلال عام 2023.

وأضاف خلال حوار لـ«المال» أن الشركة حققت نموًا خلال 4 أشهر فقط منذ إطلاقها، موضحًا أن إجمالى المبيعات بلغت 2 مليون دولار، ونفذ التطبيق الخاص بالشركة 50 ألف طلب مبيعات، من أكثر من 100 تاجر جملة بما يغطى أكثر من 10.000 منتج، و5000 صيدلية فى القاهرة الكبرى فقط خلال هذه الفترة القصيرة.

وأوضح أن رؤية i’SUPPLY تتمثل فى إعادة هيكلة دورة توزيع الأدوية من خلال دمج الحلول التكنولوجية فى جميع خطوات التوريد، إذ تقوم الشركة ببناء شبكة متكاملة تغذى منافذ البيع التقليدية عن طريق تقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين عمليات الشراء، وتوفر خدمة شاملة تدعم العاملين فى الصناعة، وتعزز من قدراتهم على المنافسة، والتغلب على تحديات السوق الراهنة وتغيراتها المتوقعة.

وحول قيمة استثمارات المنصة، أكد «إمام» نجاح المنصة فى جمع مليون ونصف دولار فى جولة ما قبل التأسيس، إذ تمت الجولة الاستثمارية بقيادة صندوق DisrupTech Ventures، بجانب مستثمرين آخرين.

وأكد «إمام» قيام المنصة بدعم وتطوير تجار الجملة والصيدليات المتوسطة والصغيرة، من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبى متطلبات صناعة الدواء المتغيرة، وتوفر شبكة تربط كل أطراف صناعة الدواء المختلفة ببعضها البعض، وإعادة هيكلة دورة توزيع الأدوية من خلال دمج الحلول التكنولوجية فى جميع خطوات التوريد، إذ تقوم الشركة ببناء شبكة متكاملة تغذى منافذ البيع التقليدية.

وحول التعاون مع هيئة الشراء الموحد لتوريد الأدوية للجهات المختلفة، أشار «إمام» إلى أنه لا يوجد تعاون حاليا، ولكن تطمح i’SUPPLY أن يكون لها دور فعال فى دعم الجهات الحكومية فى حوكمة وتطوير منظومة الدواء فى مصر، وتعزيز كفاءتها.

وحول خطة الشركة للنمو والتوسع فى السوق المصرية، أكد «إمام» سعى المنصة للانتشار فى كافة المحافظات، إذ تستهدف 60 ألف صيدلية، خلال العام القادم، كما تنوى i’SUPPLY التوسع إقليميًّا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستقبلاً.

وقال إنها تستهدف تزويد الصيادلة بأفضل تجربة ممكنة باستخدام محركات الذكاء الاصطناعى المدعومة بقاعدة بيانات متكاملة ومتوافقة مع جميع الأنظمة فى سوق توزيع الدواء.

الجدير بالذكر، أن تطبيق «i’SUPPLY» قد تم إنشاؤه بتكنولوجيا تضع فى الاعتبار المتطلبات المختلفة والمتغيرة للعاملين فى قطاع توزيع الدواء، مع مراعاة تقديم تطبيق غير معقد وسهل الاستخدام عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعى المتقدمة.