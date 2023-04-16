منصة inDrive تدعم ماراثون نهر النيل المصري الكبير في القاهرة

أعلنت منصة inDrive ، للخدمات الحضرية والتنقل العالمي، عن دعمها لـ ماراثون نهر النيل المصري الكبير لعام 2023 الذي سيقام في الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري بـ مدينة الشروق في القاهرة من خلال شراكة تتضمن الدعم المادي والتنظيمي وايضاً البرامجي.

يقام هذا الماراثون تحت إدارة قسم inVision التابع لـ inDrive التي تعتبر من أكثر الشركات التي تقدم دعم للمبادرات المتواجدة والحية في الأسواق التي تتواجد فيها، وأصبح دور inDrive يتجاوز حدود مهام أعمالها الأساسية في مجال النقل الذكي من أجل المشاركة في المبادرات غير هادفة للربح لدعم العدالة والمساواة في مجالات مثل العلوم والتعليم والرياضة والفنون.

تقدم inDrive سباق لمسافة 5 كيلو متر للشباب، متاح للجنسين (ذكر وانثي) تحت سن 14 عامًا و 16 عامًا على مسافة 5 كيلومترات على مسار معتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث سيتمكن الشباب من الرياضيين المصريين من خوض التجربة والحصول على ملابس رياضية ذات العلامات التجارية من inDrive ، شاملة تي شيرت للسباق وحقائب رياضية ،و تقدم ايضاً جوائز نقدية كبيرة للفائزين على صعيد فئة الشباب وفئة الكبار.

صرحت آنا فيدورتشوك مدير المشروع :” نحن نتطلع إلى استمرار دعم المنظمين المؤمنين بـ مشاريعهم وأهدافهم خاصة ان ماراثون نهر النيل المصري الكبير حصولوا على شهادة AIMS بدون وجود دعم خارجي لهم ، ونؤمن أن دعم المنظمين المحليين يساعد في تطوير مستوى ماراثون الجري في مصر، كما نتوقع إقبالًا كبيرًا من الرياضيين من خارج مصر أيضًا، وهناك الكثير من الفرص لتسجيل أرقام قياسية جديدة مع سباقات الماراثون ونصف الماراثون والـ 10 و 5 كيلومترات المتاحة للتسجيل”.

واضافت آنا :”نتمنى التوفيق لجميع المشاركين وكذلك منظمي ماراثون نهر النيل المصري العظيم و نأمل أن يقودهم هذا الحدث إلى آفاق جديدة ، مما يساهم في تطور نموهم ومشاريعهم في العالم”.