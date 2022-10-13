منصة «I school» تستهدف جمع تمويلات بقيمة 4.5 مليون دولار

تستهدف منصة «I school» لتعليم الأطفال لغة البرمجة إغلاق جولة تمويلية بقيمة 4.5 مليون دولار قبل نهاية العام الحالى.

وقال محمد جاويش الشريك المؤسس للمنصة إنه من المقرر توظيف الحصيلة المرتقبة فى التوسع بالسوقين السعودية والإماراتية، علاوة على عملية التطوير وتقديم برامج مسجلة وحصص لايف، لافتا إلى أن المباحثات تتم حاليا مع صناديق استثمار ورأسمال مخاطر عربية وأجنبية رفض تسميتها.

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات – أن «I school» تعمل على تعليم البرمجة للأطفال من سن 6 إلى 18 عاما فى مجالات التكنولوجيا المختلفة منها الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى «Machine learning» إلى جانب تطوير الألعاب الإلكترونية.

وأشار إلى أن «I school» تقدم حصة أسبوعيا لمدة تصل إلى ساعتين فى مختلف القطاعات التكنولوجية، من خلال مدربى برمجة محترفين، وتتنوع الحصص بين فردية وجماعية بعدد من 4 إلى 6 طلاب.

وأوضح أن برامج «ischool» مقسمة إلى أربع مراحل مدتها ثلاثة أشهر، مبينا أن تقييم الطلاب يتم من خلال مشروع التخرج الخاص بهم ويتم منحهم شهادة عقب اجتياز كل مرحلة من البرنامج التدريبى.

يشار إلى أن «I school» تم إطلاقها فى 2018 ولديها أكثر من 9 آلاف خريج من برامجها من جميع محافظات الجمهورية، علاوة على طلاب من البحرين وقطر وعمان والسعودية والكويت.

وأشار إلى أن المنصة لديها طلاب على المستوى الدولى فى ألمانيا وأمريكا وكندا، خاصة وأن برامجها التدريبية متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتا إلى أنها معتمدة من مركز البحوث والابتكار الأمريكى «IAIDL».

وقال إن برامج «I school» تعد إضافة للسيرة الذاتية الخاصة بالمتدرب، تمكنه من الالتحاق بالبرامج التدريبية لكبرى الشركات بالقطاع، علاوة على منح للدراسة بالخارج فى أمريكا واليابان.

وأضاف أن هناك بعض خريجى البرنامج التدريبى للمنصة قاموا بإطلاق الألعاب الإلكترونية الخاصة بهم، مبينا أن برامج «I school» مقسمة حسب الأعمار من 6 إلى 8 سنوات و 9 إلى 12 و13 إلى 18 عاما.

وأكد أن «I school» حصلت فى 2021 على تمويلات بقيمة 1.35 مليون دولار من صندوق «ED Ventures» المصرى لرأسمال المخاطر.

وكشف عن وجود برامج تؤهل المتقدمين للتدريس بالمنصة، مشيرا إلى أن الإدارة تعقد اختبارات لتحديد مستوى المتدربين، وبناءاً عليها يتم تحديد المرتبات.

وتابع إن عدد المدربين بالمنصة يصل إلى 250 بواقع 650 ألف ساعة تدريبية بينما يبلغ عدد زيارات صفحة «فيسبوك» الخاصة بالمنصة 11 مليونا شهريا، لافتا إلى أنها تستقبل طلبات التحاق من أولياء الأمور بواقع 7 آلاف طلب شهريا.

وأشار إلى أن «I school» تعمل مع عدد من المدارس داخل مصر منها : مجموعة مدارس «Roots» و«جميس» و«رويال».

وقدر متوسط أسعار الاشتراك شهريا فى المنصة بنحو 1500 إلى 1900 جنيه، بواقع 150 – 200 فى الساعة، مؤكدا أنها تعتزم التوسع فى بقية أسواق دول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجى.

وشدد على ضرورة التدقيق فى اختيار الشركات الناشئة نموذج عمل ملائم لطبيعة الخدمة المقدمة وأن تكون عمليات تحصيل الاشتراكات سهلة وآمنة.