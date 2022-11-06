منصة EXITS .ME تعتزم جمع 5 ملايين دولار تمويلات منتصف 2023

تعتزم منصة EXITS .ME المصرية الناشئة إغلاق جولة تمويلية جديدة منتصف العام المقبل تتراوح قيمتها بين 4 و 5 ملايين دولار.

وقال أيمن الطنبولى ، الشريك المؤسس للمنصة، أن صناديق رأسمال مخاطر عربية، إضافة إلى أخرى من أوروبا ومستثمرين مصريين أبدوا رغبتهم فى تدبير الاستثمارات المطلوبة.

وكانت EXITS.ME قد أعلنت فى سبتمبر الماضى عن نجاحها فى جمع مليون دولار تمويلات من مجموعة مستثمرين مصريين، وشركات منها «بسيطة» القابضة للاستثمارات و«مولنى» القابضة للاستثمارات المالية. وأوضح الطنبولى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المنصة تعتزم إنشاء مركزا لخدمات الشركات الناشئة يتولى تقديم الاستشارات المتعلقة بعمليات الإستثمار بواسطة متخصصين.

فى سياق متصل، كشف عن اعتزام المنصة التوسع فى السوقين الأردنية والباكستانية قبل نهاية العام 2023، لافتا إلى أن EXITS .ME تعكف حاليا على إنهاء إجراءات التعاقد مع عدد من المحاسبين الضريبين والمحاميين داخل مصر ، علاوة على مستشارين فنيين وماليين لتقييم الأوضاع القانونية والضريبية للشركات الناشئة.

وألمح إلى ان الشركة تعتزم الحصول على رخصة لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية من هيئة الرقابة المالية خلال الربع الثانى 2023، بما يمكنها من تقديم خدمات مشابهة لبنوك الإستثمار، وزيادة قاعدة عملائها من الشركات الناشئة و صناديق رأسمال الجريء على حد سواء.

وتأسست EXITS .ME فى عام 2022 بواسطة ثلاث رواد أعمال هم محمد أبو النجا وأهلة الصبان وأيمن الطنبولى ، بهدف تقديم خدمات استشارات مالية متكاملة تعمل على تسهيل الاستثمارات من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وجمع التمويلات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.