منصة «EXITS.ME» تجمع مليون دولار في جولة تمويل أوليّة

أعلنت منصة EXITS.ME المصرية الناشئة، عن نجاحها في إتمام جولة تمويلية أوليّة بجمع مليون دولار، بواسطة مجموعة من المستثمرين المصريين البارزين، والشركات القابضة متمثلة فى شركة بسيطة القابضة للاستثمارات وشركة موّلني القابضة للاستثمارات المالية، والمؤسسين الرئيسيين، وقد تم جمع التمويل الأوليّ من خلال شركة Exits.me ومقرها المملكة المتحدة.

وتعد Exits.me منصة لسوق الخدمات الاستثمارية في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها مصر، وتأسست عام 2022 على يد محمد أبو النجا وأهِلّة الصبان وأيمن الطنبولي، بهدف تقديم استشارات مالية كاملة من خلال منصة إلكترونية تعمل على تسهيل الاستثمارات من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وجمع التمويلات للشركات الناشئة ، علاوة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استحواذ Pie على Exits.me

وفي وقت سابق، تم الاستحواذ على Exits.me من قبل شركة PIE، وهي شركة مصرية استشارية للدمج والاستحواذ أسسها محمد أبو النجا في وقت سابق من هذا العام.

مستهدفات منصة Exits.me

وعقب جمع التمويل ، تعمل الشركة حاليا على تطوير المنصة لسد الفجوة الكبيرة المتعلقة بعمليات الاندماج والشراء ودعم التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهدف القائمون على منصة Exits.me إلى تسهيل عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات في الشركات من خلال تقديم حلول سلسة ومتكاملة عبر الإنترنت على المنصة مع خدمات استشارية مالية كاملة.

وجدي : المنصة تساعد المشتري و البائع من خلال عرض فرص الاستثمار على منصتها

وفي هذا الإطار، يقول عمر وجدي أحد المستثمرين المستقلين المشاركين في الجولة التمويلية لمنصة EXITS.ME: “نسعى لتقديم وسيلة مرنة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشعر أن البنوك الاستثمارية الكبرى تتغاضى عنها.

وأشار إلى أن منصة EXITS.ME تقوم بتقديم وسيلة سهلة الاستخدام تمنح الشركات آليات لاكتساب فرص الاندماج والاستحواذ أو الاستثمار في السوق.

وأضاف وجدي،: “اليوم، وفي ظل الظروف الحالية، فإن الشركات التي لا تهتم بها البنوك الاستثمارية بسبب حجم استثماراتها الصغير تجد صعوبة أكبر في الحصول على فرص للتمويل وضخ استثمارات جديدة.”

و تابع ، ” أن ظروف السوق الحالية والارتفاعات السعرية العالية من حيث التكاليف التي يتم دفعها للبنوك الاستثمارية التقليدية تجعل الأمر أكثر صعوبة، ولذلك تساعد منصة Exits.me المشتري والبائع من خلال توفيق الفرص المتاحة على منصتها. “

ولفت إلى أن هذه الجولة تعد البداية اللازمة من أجل جلب فرص الاستثمار لجميع الفئات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

5 دول عربية تدير صفقات التخارج

وتشير الإحصاءات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وحدها كان بها أكثر من ثلاثة أضعاف عدد حالات التخارج للشركات خلال الفترة بين عامي 2012 و2018 مقارنة بالأرقام العالمية، وتستمر الأرقام في النمو بمضاعفات مماثلة إن لم تكن أعلى.

وتؤكد الإحصائيات أن نفس الأمر يحدث بالسوق الأفريقية بمعدل 6 أضعاف، كما تشير الإحصاءات إلى تسجيل 359 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 42.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022 على الرغم من تقلبات السوق العالمية.

وتمثل الزيادة في نشاط الاندماج والاستحواذ زيادة بنسبة 12٪ في عدد الصفقات على أساس سنوي، ويدير هذه الصفقات الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمغرب وسلطنة عمان.

مستثمر مستقل في جولة Exits.ME : المنصة تمتلك اكثر من 25 تعاقدا بقيمة تتراوح من 150 إلى 200 مليون دولار

في هذا السياق، يقول عمر عامر أحد المستثمرين المستقلين المشاركين في الجولة التمويلية لمنصة EXITS.ME: “يتوقع فريق Exits.me أن تشهد الأسواق نموًا مستمرًا في الحاجة إلى تمويل عمليات الدمج والاستحواذ في جميع أنحاء المنطقة خلال الـ 3-5 أعوام قادمة.

و ألمح إلى أنه سيسهم في دفع الشركة الناشئة للمساعدة في سد هذه الفجوة المتزايدة”.

وأضاف عامر: “باتت Exits.me الآن تمتلك أكثر من 25 تعاقدا لتقديم خدمات استشارية للبيع/ الشراء مع 30 آخرين في إطار التفاوض بقيمة إجمالية تبلغ 150-200 مليون دولار.”

وتابع أن الشركة الناشئة تعمل للحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية لإدارة وترتيب حملات التمويل الجماعي للشركات الناشئة، والذي سيفتح الباب أمام منتج جديد لسوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يتيح لأي شخص بأي صفة الاستثمار داخل السوق.

مؤسسو منصة Exits.Me : نستهدف مساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على فهم آليات الاستثمار

وعلّق المؤسسون لمنصة EXITS.ME قائلين: “هدفنا هو مساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال نشر وزيادة الوعي الاستثماري والتثقيف بشأن أهمية الاستثمارات المبكرة في جميع القطاعات ووظائف الأعمال.

ورأى المستثمرون أن فهم آليات الاستثمار بشكل كامل أمر جوهري ومهم من أجل النهوض بمستقبلنا ومستقبل الأجيال الشابة ومساعدتهم على القيام بذلك باستخدام التكنولوجيا الرقمية بأمان.

ومن بين المستثمرين داخل Exits.me من رواد الأعمال المصريين: عمر عامر وعبد المجيد عامر وعمر وجدي وأدهم وجدي وأيمن العيسوي وغيرهم.

ويمكن للراغبين في استثمار أموالهم أو الباحثين عن الاستثمار أو إجراء عملية بيع/ دمج لشركاتهم، يمكنهم الآن تجربة BETA (الإصدار التجريبي) مجانًا من خلال إنشاء حساب على Exits.me سواء في جانب الشراء أو جانب البيع.