منصة «ESTATIVE» العقارية توقع عقد استشارات مع «IMS» لإدارة المشروعات

تتعاون شركة IMS للحلول التسويقية والاستثمارية المتكاملة، مع منصة ESTATIVE العقارية، لعرض الفرص الاستثمارية فى جميع أنحاء مصر على عملاء المنصة التى تتضمن عددا كبيرا من المستثمرين والمطورين العقاريين فى مصر والشرق الأوسط.

وكشف هشام إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة IMS، إن دورها يتضمن تعريفا لعملاء منصة ESTATIVE بالفرص الاستثمارية فى المدن الجديدة التى تنفذها الحكومة المصرية ضمن مشروعاتها القومية.

مشروعات متنوعة

وأوضح أن تلك المشروعات على رأس أولويات الرئاسة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر والتى تتضمن المشروعات القومية بما فيها من مشروعات سكنية وإدارية وتجارية وطبية وفندقية فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع، ومشروعات السياحة العلاجية والثقافية والترفيهية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة IMS، أن بروتوكول التعاون يشمل جولات دولية مشتركة بين الشركة ومنصة ESTATIVE فى عدة دول، والتى تبدأ 26 نوفمبر المقبل بفندق ريتز كارلتون فى مركز دبي المالي العالمي.

المنصة تساعد على اتخاذ قرار سريع

ومن جانبه قال أيهم جبارة مؤسس منصة Estative العقارية، إن Estative عبارة هي منصة تواصل اجتماعية عالمية تخص كل شخص مهتم بالسوق العقارية من مطورين ومستشارين ومستثمرين ومنتجين وأصحاب القرار باستخدام موقع Estative ومشاركة الآراء والخبرات ليستفيد منها الجمهور المتابع ، مما يتيح لمستخدمها اتخاذ القرار الأسرع والأفضل من خلال مجتمع عقاري متفاعل ومتكامل.

وأشار إلى أن الجولات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة تستهدف شرح فرص الاستثمار العقاري فى مصر للأجانب وإجراءات التملك، مع شرح مفصل للمستثمرين الأجانب لمدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة- حيث إنها من أكثر المدن الواعدة للاستثمار فى الوقت الحالي مع تولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً لهذه المشروعات، لتقريب الصورة بشكل أفضل للعملاء.

اهتمام حكومى بالمشروعات القومية

بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية عقارية بالعاصمة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي من خلال دراسات جدوى اقتصادية معتمدة، وكيف أصبح الاستثمار العقاري وسيلة جذابة للحصول على الإقامة فى مصر والإمارات، ومستقبل التسويق الرقمي للعقارات، ومناقشة لمبادرات التمويل العقاري المطروحة من البنوك تحت مظلة البنكين المركزي المصري والإماراتي.