منصة «E-Tadweer» تتعاقد مع «أمان» و«راية» لإتاحة نظام الكاش باك لشراء المخلفات الإلكترونية

كشف كريم دبوس، مطور تطبيق «E-Tadweer» لجمع المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها، عن الاتفاق مع شركتى أمان للخدمات المالية وراية للتجارة والتوزيع، لإتاحة إمكانية حصول العملاء على مقابل مالى من خلال المحفظة الإلكترونية عند تسليم المخلفات.

يشار إلى أن «E-Tadweer» أول منصة رقمية وطنية تدعم سلاسل التوريد لمصانع إعادة التدوير، وكذلك تقليل الأثر البيئى للنفايات الإلكترونية، أطلقتها وزارة البيئة مؤخرًا بالتعاون مع فودافون وراية القابضة وعدد من شركاء التنمية.

وتتمثل المخلفات الإلكترونية على سبيل المثال فى الأجهزة الكهربائية أو الهواتف القديمة.

وأضاف «دبوس» فى تصريح لـ«المال»، أن الشراكة فى مرحلة الربط التكنولوجى حاليًا ليتم بدء التفعيل بشكل آمن، خاصة أن عمليات حصول العميل على المقابل المالى – كاش باك– ستتم عبر محفظة مالية إلكترونية.

وتوقع تفعيل الشراكة خلال الشهر المقبل، إذ سيتم الإعلان عنها من خلال وزارة البيئة التى تشرف على تنفيذ التطبيق الإلكترونى للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

وأشار «دبوس» إلى أن عدد مستخدمى التطبيق ارتفع إلى 200 ألف عميل، ومتوسط معدل الحركة على المنصة أسبوعيًا يتجاوز ألف عميل، إذ تستقبل أكثر من 5 إلى 6 آلاف طلب شهريًا لتسليم المخلفات الإلكترونية.

وأوضح أنه يتم التعامل مع 5 مصانع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، طبقًا لحجم التكنولوجيا المطلوبة وإمكانيات كل مصنع لفرز وتصنيف المخلفات الإلكترونية.

وأكد أن هناك مفاوضات مع بنك الكساء المصرى للانضمام إلى التطبيق خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة التوسعية لتعظيم قيمة تدوير المخلفات الإلكترونية مقابل الحصول على حوافز مالية، إضافة إلى الاتفاق مع وزارة البيئة لزراعة عدد من الأشجار من عوائد المخلفات الإلكترونية ضمن نظام البصمة الكربونية.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أشارت فى تصريح سابق لـ”المال” إلى الحصول على منحة بقيمة 8 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمى، بهدف توطين تكنولوجيا تدوير المخلفات الإلكترونية والطبية الخطرة فى مصر، ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر فى ذلك المجال. وأوضحت أنه جار الترويج لحملة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والكهربائية على منصات التواصل الاجتماعى وإعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكتـرونية بطرق آمنة باستخدام التطبيق، إلى جانب تقنين وتوفيق أوضاع 8 مصانع من العاملة بالقطاع غير الرسمى بالقاهرة الكبرى والمنوفية والمنصورة والإسكندرية وسوهاج.