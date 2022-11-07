منصة Brotinni الناشئة تجمع 600 ألف دولار تمويلات بقيادة صندوق Innlife 

أعلنت منصة Brotinni المصرية الناشئة المتخصصة في مجال حلول تكنولوجيا الطعام، نجاحها في الحصول على 600 ألف دولار في أولى جولاتها التمويلية بقيادة صندوق Innlife الاستثماري.

وتأسست منصة “بروتيني” عام 2020 بواسطة رائدة الأعمال المصرية داليا أبو عمر، حيث تقدم خدماتها لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث فكرة ربط التكنولوجيا لإدارة مجازر اللحوم والدواجن الطازجة، ويتم تقطيعها حسب الطلب وتغليفها بشكل متطور يضمن طول فترة صلاحية المنتجات حتى 14 يوما بشكل طازج، كما تشمل المنتجات الجاهزة للطهي السريع بما يلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء.

وساهم في نجاح منصة بروتيني تقديمها خدمة التوصيل للعملاء من خلال أسطولها الخاص من السائقين لكي تضمن كافة سلاسل الإنتاج والتوريد من داخل الشركة دون وجود أطراف وسيطة، وتقدم بروتيني خدماتها في نطاق القاهرة الكبرى، مع وجود خطة مستقبلية للتوسع في السوق المحلي ومن ثم الانطلاق للأسواق العربية تدريجيا.

في هذا السياق، أعربت داليا أبو عمر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Brotinni، عن سعادتها بثقة المستثمرين في بروتيني باعتبارها منصة رائدة، مؤكدة أنهم يقدمون مفهوما جديدًا لأول مرة في السوق المصري والشرق الاوسط عبر الـ Dark butcher – المجازر المُعتمة، الذي نجح في جذب أنظار المستثمرين لتمويل الشركة في توسعاتها المستقبلية.

وأشارت إلى أن منصة بروتيني تمنح العملاء خيارات طلب المنتجات لتصلهم خلال ساعات طازجة بأعلى جودة في السوق المحلي، لافتة إلى أنه ولضمان تلبية النمو المتزايد في حجم الطلبات، افتتحت Brotinni مؤخرًا أول مستودع لها لخدمة عملائها في جميع أنحاء القاهرة، بجانب تعزيز أسطول سيارات الشحن لضمان التوصيل في زمن قياسي ودون تحميل العميل أي مجهود.

وأكدت داليا أبو عمر، أن الشركة تخطط لزيادة مساحات التخزين لتلبية احتياجات قطاع أوسع من العملاء المحتملين، بجانب عرض منتجات بروتينية أخرى.

وتقدم بروتيني خدماتها للعملاء من خلال الموقع الإلكتروني لـ Brotinni أو عبر التطبيق الذكي للهواتف المحمولة والمتاح عبر أجهزة Android وIOS، بجانب إمكانية الحصول على منتجات بروتيني من خلال العديد من منصات طلب البقالة أونلاين.

وأضافت داليا: “الجولة التمويلية التي حصلنا عليها ستساعدنا على توسيع نطاق عملياتنا، والاستثمار بكثافة في التسويق لزيادة الوعي وكذلك توسيع حجم أسطول المركبات الخاصة بالتوصيل لمواكبة تطلعات العملاء بشأن السرعة والدقة، بجانب الاستثمار في أبحاث وتطوير تقنيات التعبئة والتغليف من خلال تطوير أكياس مفرغة من الهواء يمكنها إطالة فترة صلاحية اللحوم الطازجة حتى 45 يومًا”.

واختتمت أبو عمر حديثها قائلة: “شهد قطاع توصيل المواد الغذائية والبقالة المحلية نموًا هائلاً على مدار السنوات القليلة الماضية؛ ومع ذلك لم يكتسب قطاع توصيل اللحوم والدواجن الاهتمام الكافي، لذلك نعتزم من خلال Brotinni تشكيل مستقبل قطاع اللحوم والدواجن من خلال التحكم التقني في كافة عناصر المنظومة من خلال التحكم الكامل في عمليات التوريد والإنتاج والتبريد والتغليف والتوصيل”.