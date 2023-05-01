منصة Akarynet تصل لـ 50 ألف مستخدم خلال شهر من انطلاقها

كشفت شركة عقاري نت عن وصول عدد المستخدمين لمنصة Akarynet لـ 50 ألف مستخدم من دولتى كندا والولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال شهر واحد من إطلاق المنصة بشكل رسمى.

وفقاً لبيان صحفي قال طارق جعرور، رئيس شركة عقارى نت، إن المنصة لديها قاعدة بيانات كبرى بالمواطنين الراغبين فى شراء عقار داخل الدول الأجنبية والدول العربية.

موضحا أن المنصة بمجرد إطلاقها بشكل رسمى شهدت إقبال كبير ووصل عدد المستخدمين خلال شهر واحد لـ 50 ألف مستخدم.

وأضاف جعرور، أن المنصة حصلت علي رعاية لعدد من الفعاليات الكبرى والمعارض العقارية التى تقام خارج مصر سواء فى دول عربية أو دول أجنبية، فضلا عن أنه تم عقد لقاءات عديدة مع شركات كبرى لشرح وعرض مزايا المنصة وأبرز دماتها وقدرتها على تصدير العقار

طارق جعرور: لقاءات مكثفة مع مطورين بعد الحصول على رعاية معارض أجنبية

وأسفرت تلك اللقاءات عن تلقي شركة عقاري نت عدد كبير من الطلبات من قبل شركات عقارية عربية وخليجية ترغب فى عرض مشروعاتها العقارية على المنصة وذلك لتصدير تلك المشروعات للدول وعملاء منصة Akarynet .

وأكد أنه منذ من الإعلان عن تدشين المنصة الإلكترونية ” Akarynet ” لتصدير العقار، استقبلت الشركة طلبات عديدة من شركات مختلفة فى دول عربية، وجاءت فى المقدمة، شركات عقارية إماراتية

موضحا أن هذه الشركات تعلم جيدا مدى قدرة المنصات الإلكترونية المتخصصة فى العقار على الوصول لعملاء جدد فى مختلف دول العالم

شركات خليجية طلبت وضع مشروعاتها العقارية على المنصة لتصدير مشروعاتها

وأوضح أن شركة عقاري نت هي شركة تكنولوجية تهدف لإدارة وتسويق العقار العربى بشكل كامل للخارج من خلال تكنولوجيا متطورة وحديثة

منصة عقاري

لافتا إلي أن المنصة تراقب بصورة جيدة ومستمرة كافة الإعلانات الخاصة بالشركات العقارية على الموقع الإلكتروني

وأكد أنه يتم التأكد توافر كافة الشروط على الشركة قبل عرض إعلانها على المنصة والمتمثلة في مدى التزام الشركة تجاه عملائها في المشروعات السابقة، وكذلك القوة المالية للشركة

كما يتم التأكد من عدم وجود أي مشاكل على الشركة ، وذلك لتجنب حدوث أي عمليات نصب او استغلال للمنصة الالكترونية من قبل بعض الشركات وهو ما يعود بالسلب على العقار المصري .

قاعدة عملاء في مختلف الدول الأجنبية

وأشار إلى أن اختيار منصة عقارى نت الولايات المتحدة الأمريكية ، لتكون مقر إطلاق المنصة الإلكترونية الأولى لتصدير العقار ، يمنحها قوة كبيرة ومزايا عدة، وهو سر إقبال عدد كبير من الشركات العقارية الإماراتية للإعلان عن مشروعاتها فى المنصة

الولايات المتحدة هي مركز إطلاق المنصة الإلكترونية

كما أن القوة الشرائية الكبرى داخل أمريكا و الراغبة في الاستثمار داخل الشرق الأوسط والدول العربية ، فضلا عن الدور الكبير الذي تلعبه أمريكا في حال نجاح تلك المنظومة وقدرتها على تسويق العقار المصري لمختلف دول العالم ، باعتبار أن الجاليات العربية في الولايات المتحدة هي الأكبر على مستوى العالم في الوقت الحالي .