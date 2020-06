منصة AJ بلس تعلن توقف برنامج «الدحيح»: «خططنا الإنتاجية لا تسمح»

أعلنت منصة AJ+ عربي، توقفها عن نشر برنامج الدحيح، لمقدمه أحمد الغندور، بعد 3 سنوات من عرضه، وذلك لأسباب إنتاجية، متمنية التوفيق للغندور وفريقه خلال الفترة المقبلة.

وقالت AJ+ في بيانها الذي نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج الدحيح على فيسبوك: «خططنا الإنتاجية لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم والمؤسسات الإعلامية، بالإستمرار في نشر برنامج الدحيح على كبريت». شكراً جداً جداًً عربي +AJ على التجربة الجميلة والفريدة دي.وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج،وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي ❤️ أتمنى نكون بسطناكوا، شكراً وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله.Gepostet von ‎Da7ee7 – الدحيح‎ am Dienstag, 9. Juni 2020

وعلقت صفحة الدحيح على البيان: «شكراً جداً جداًً عربي +AJ على التجربة الجميلة والفريدة دي. وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج، وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي.. أتمنى نكون بسطناكوا، شكراً وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله».

الدحيح يتصدر تويتر

وعقب الإعلان عن توقف برنامج الدحيح بنسخته الحالية على منصة AJ+، تصدر هاشتاج «الدحيح»، قائمة الأكثر تداولًا على موقع تويتر في مصر، حيث أعرب المتابعين عن أسفهم لتوقف البرنامج، وتمنياتهم لعودته قريبًا. Part of the journey is the end. Thank you for the wonderful time. ♥️#الدحيح pic.twitter.com/4utsADT4E5— Muhammad Tarek (@MuhammadTarek) June 9, 2020 بعد سماعي لاكتر خبر مُحزن بـ ٢٠٢٠ قررت انزل احلى انترو للدحيح بالنسبة الي خصوصاً انه يفوووز بأفخم شخص يعمل انترررو لفيديوهاته ومستحيل تلاقي حد بعمل زيه وبخليك تكمل الحلقة كاملة وتبص عالمصادر😭😭#الدحيح @Da7eee7 pic.twitter.com/92CwQfCTjG— NooR albawwab (@NooR_Rodreek) June 9, 2020 فعلا ده من أسوء الحاجات اللي يعني بس فعلا انا مبسوط بالرحلة دي ككل و بالمشروع خصوصا انه مصري خاالص و بكل حاجة حصلت ف ال 3 سنين اللي فاتوا دول و حقيقي مش عارف هستني ايه بعد كدا يوم السبت و التلات

حقيقي انا فخور كوني عزيز أبو حميد المشاهد ❤❤❤❤❤#الدحيح pic.twitter.com/4PS5t3M3Bc— يا رب عبسلام يخلص ثانوية عامة عايش (@AbsalamSeif) June 9, 2020