منصة AJ بلس تعلن توقف برنامج «الدحيح»: «خططنا الإنتاجية لا تسمح»

أعلنت منصة AJ+ عربي، توقفها عن نشر برنامج الدحيح، لمقدمه أحمد الغندور، بعد 3 سنوات من عرضه، وذلك لأسباب إنتاجية، متمنية التوفيق للغندور وفريقه خلال الفترة المقبلة.
وقالت AJ+ في بيانها الذي نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج الدحيح على فيسبوك: «خططنا الإنتاجية لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم والمؤسسات الإعلامية، بالإستمرار في نشر برنامج الدحيح على كبريت».
وعلقت صفحة الدحيح على البيان: «شكراً جداً جداًً عربي +AJ على التجربة الجميلة والفريدة دي. وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج، وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي.. أتمنى نكون بسطناكوا، شكراً وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله».
الدحيح يتصدر تويتر
وعقب الإعلان عن توقف برنامج الدحيح بنسخته الحالية على منصة AJ+، تصدر هاشتاج «الدحيح»، قائمة الأكثر تداولًا على موقع تويتر في مصر، حيث أعرب المتابعين عن أسفهم لتوقف البرنامج، وتمنياتهم لعودته قريبًا.
وبدأ برنامج الدحيح في نسخته مع منصة AJ+، في عرض أولى حلقاته في 27 مايو 2017، ليستمر في عرض حلقاته لمدة 3 سنوات، والتي حظيت بملايين المشاهدات على موقعي يوتيوب وفيسبوك.