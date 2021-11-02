قالت شيرين شهدى، مدير مجموعة «CDC» مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموى فى السوق المحلية، إن منصة «2X Challenge» تستهدف جمع 15 مليار دولار لتمكين المرأة خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن منصة «2X Challenge» تم إطلاقها منذ عام 2018 بالشراكة مع مجموعة الدول السبع، وجمعت حوالى 10 مليارات دولار، تم توجيهها لدعم وتمكين المرأة بالعديد من الدول المختلفة.

وأشارت شيرين شهدى، على هامش اللقاء الصحفى الذى عقدتهُ المجموعة –أمس الإثنين- إلى أن المجموعة تتبنى بشكل عام رؤية تنموية طويلة الأجل لتمكين المرأة بقارتى آسيا وأفريقيا.

وأوضحت أن عوامل الدعم التى تُقدم للمرأة تتضمن عدة أوجه، منها منح دورات تدريبية وإعادة تأهيل بما يمكنها من اقتناص الفرص المناسبة فى الأسواق التى تستمر فيها المجموعة، وباقى الشركاء بالمنصة، إلى جانب تقديم دعم بهدف زيادة المشاركة فى اقتصادات الدول من خلال المشاريع الخاصة وغيرها.

شيرين شهدى: نسعى لدعم مشروعات التغير المناخى بالشراكة مع «EIB» و«DEG»

على جانب آخر، قالت شيرين شهدى إن مجموعة «CDC» تستهدف إطلاق منصة جديدة لدعم مشروعات مواجهة التغير المناخى «2X Challenge» بالشراكة مع «البنك الأوروبى للاستثمار» و«مؤسسة التمويل الألمانية»، لافتةً إلى أن الشركاء يبحثون خلال الفترة الحالية سُبل الدعم وجمع التمويلات اللازمة.

وأضافت أن مجموعة CDC تُولى مشروعات مواجهة التغير المناخى اهتمامًا خاصًا، إذ استثمرت حوالى مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية فى القارة الأفريقية.

وفى هذا الإطار، لفتت شيرين شهدى إلى أن المجموعة مهتمة بالاستثمار فى السندات الخضراء خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل اهتمام السوق المحلية بها، مؤكدةً أن هذا الأمر ضمن الخطة الاستراتيجة للمجموعة.

وعلى صعيد استثمارات «CDC» فى السوق المحلية، أوضحت شيرين شهدى أن المجموعة تستثمر نحو 440 مليون دولار فى 41 شركة فى الفترة الراهنة، مشيرة الى أنها تضخها عادة عبر الاستحواذ على حصة بالشركة المستهدفة، أو من خلال منح قروض طويلة الأجل يتم سدادها، إضافة إلى المشاركة عبر صناديق الاستثمار المباشر.

ولفتت إلى ان %41 من المبلغ الإجمالى استثمارات مباشرة، ونسبة %38 قروض طويلة الأجل، و%21 استثمارات غير مباشرة عبر صناديق استثمار، مشيرة إلى أن المجموعة عادة ما تكون استثماراتها بالشركات طويلة الأجل، موضحة أنها تهتم بالأهداف التنموية، إضافة الى العائد المادي.

وعلى صعيد القطاعات، أشارت شيرين شهدى إلى أن قطاع الرعاية الصحية يستحوذ على الحصة الأكبر من حجم استثمارات المجموعة فى السوق المصرية بنسبة %46، و%25 للقطاع المالى بشقيه المصرفى وغير المصرفى، فيما يستحوذ قطاع البنية التحتية على %17، والنسبة المتبقية موزعة ما بين قطاعات البنية التحتية والتجارة والتصنيع.

وأضافت أن السوق المصرية من الوجهات الاستثمارية المفضلة لـمجموعة «CDC»، إذ تسعى لزيادة حجم استثماراتها بها، خاصة فى مشروعات تحلية المياه، فى ظل الاهتمام الحكومى بها، مشيرة إلى أن حجم محفظة استثمارات المجموعة فى قارتى أفريقيا وآسيا يقدر بـنحو 9.5 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن تمويل مجموعة «CDC» يتم من جانب حكومة المملكة المتحدة، وتُعد مؤسسة رائدة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتُركز استثماراتها على دول القارة الأفريقية ودول جنوب قارة آسيا.