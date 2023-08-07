منصة «ياسكولز» السعودية الناشئة تجمع 600 ألف دولار تمويلات وتعلن عن توسعها بالأردن

نجحت منصة ياسكوز YaSchools السعودية الناشئة، المتخصصة في تكنولوجيا إدارة المنظومة التعليمية، في إغلاق جولة تمويلية تأسيسية بقيمة 600 ألف دولار، قامت بجَمْعها من مجموعة مستثمرين ملائكيين.

وتُعَدُّ ياسكولز YaSchools أول منصة إلكترونية متخصصة في إدارة المنظومة التعليمية؛ حيث تقدِّم معلومات حول كل ما يخصُّ العملية التعليمية (مدارس، معلمين، طلاب)، بالإضافة إلى مختلف الخدمات والأنشطة التعليمية داخل المملكة العربية السعودية.

وتعتمد المنصة على تداول وتحليل البيانات الضخمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية التي تساعد في الحصول على المعلومات وتنفيذ المهام بطريقة رقمية سهلة وسريعة تُثري العملية التعليمية.

تأسست ياسكولز عام 2021، داخل المملكة العربية السعودية، على يد رواد الأعمال: محمد زهير، أحمد مهدي، ياسر نصر الدين؛ من أجل تقديم خدمات تقنية مبتكرة تركِّز على جميع أطراف المنظومة التعليمية، ثم شهدت خدمات المنصة نموًّا كبيرًا بفضل إضافة العديد من المزايا، وعلى رأسها خدمات تسهيل التمويل، التي تُتيح تجربة جيدة لأولياء الأمور الراغبين في سداد المصروفات الدراسية بأنظمة التقسيط المتنوعة.

وخلال عام واحد فقط من انطلاقها، استقبلتْ منصة ياسكولز أكثر من 10 آلاف طلب لتمويل الرسوم الدراسية، بقيمة قاربت 40 مليون دولار، ووصل عدد المدارس المسجَّلة على المنصة إلى 1750 مدرسة، وبلغ عدد المدرسين المسجَّلين 2500 مدرس، وتجاوز عدد أولياء الأمور المسجَّلين على المنصة 92 ألف وليّ أمر، كما أصبحت المنصة شريكًا للجهات الاستثمارية التي تسعى للاستثمار في القطاع التعليمي؛ إذ إن النموذج الاستثماري لشركة ياسكولز هو حجر الأساس الذي تَبْنِي عليه شراكتها مع الجهات التمويلية؛ لتستطيع تقديم حلول تمويلية تتوافق مع كل الفئات.

وقال محمد زهير، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة “ياسكولز”، إن الجولة التمويلية تؤكد ثقة المستثمرين في المنصة، وإدراكهم لأهمية الدور الذي تقوم به في سَدِّ الفَجْوَة داخل العملية التعليمية، ورفع العبء المادي عن أولياء الأمور؛ من خلال الحلول المالية التي تقدِّمها المنصة، موضحًا أن منصة ياسكولز أصبحت المنظِّم للتجربة التعليمية لولي الأمر منذ بداية المراحل الأولى للتعليم، وصولًا إلى المرحلة الجامعية، كما أصبحت ياسكولز شريكًا فعَّالًا للمؤسسات التعليمية، من خلال تعزيز الوجود الرقمي، وتنظيم عمليات القبول والتسجيل، بالإضافة إلى تقديم الحلول المالية التي تُسَهِّل سدادَ وطلب التمويل وتحصيل الرسوم الدراسية.

وأضاف زهير: “هدفنا هو تحويل الرحلة التعليمية إلى تجربة سهلة لأولياء الأمور، ما زلنا نطوّر المزيد من الحلول التقنية التي تتناسب مع مستجدّات المنظومة التعليمية، وخلال الفترة المُقْبِلَة نستهدف إبرامَ المزيد من الشَّرَاكات؛ بغرض إتاحة جميع البدائل المتنوعة أمام مستخدمي المنصة”.

من جانبه، أكَّد ياسر نصر الدين، الشريك المؤسِّس ومسؤول الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بمنصة ياسكولز، أن الجولة التمويلية التأسيسية سيتمُّ استغلالها في خطوات التوسُّع الحالية والمستقبلية؛ حيث تستعدُّ الشركة حاليًّا للتوسُّع في الأردن، اعتمادًا على خطة تشغيلية تمَّ الانتهاء من تفاصيلها، وسيتمُّ تفعيلها خلال أسابيع قليلة.

وأضاف نصر الدين: “خطة التوسعات المستقبلية تشمل أيضًا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وذلك بتقديم حزمة من الخدمات التي تتوافق مع احتياجات أولياء الأمور، الذين قد يجدون صعوبة في اختيار الحلول التعليمية الأفضل لأبنائهم، وذلك بما يتوافق مع طبيعة الظروف الخاصة بكل دولة”.

الجدير بالذِّكْر أن حجم سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الذي تستهدفه ياسكولز، يُقَدَّر بحوالي 110 مليارات دولار، ويضم 56 مليون طالب و270 ألف مدرسة.

وتُتيح منصة ياسكولز، حاليًّا، نظامَ تسهيل تقسيط المصروفات الدراسية حتى 12 شهرًا، بالتعاون مع جهات عديدة؛ منها: شركة تسهيل للتمويل، مصرف الإنماء، شركة اليسر للتمويل، الشركة الوطنية للتمويل، الأمثل للتمويل، شركة تابي (اشْتَرِ الآن وادْفَعْ لاحقًا). وتُقدِّم المنصة مع شركائها خدماتٍ متوافقةً مع ضوابط الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى كونها خدمات “أونلاين” بالكامل.