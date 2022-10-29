منصة «واتش آت» تطرح مسلسل «اتزان» اليوم (صور)

تطرح منصة واتش آت الرقمية الحديثة مساء اليوم، المسلسل التليفزيوني الجديد” اتزان” الذي يقوم ببطولته كوكبة من الفنانين أبرزهم ركين سعد ونبيل عيسى وصدقي صخر وصفاء الطوخي، المسلسل تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر وإخراج شادي عبد السلام.

وتدور أحداث مسلسل اتزان حول أسرة سالم التي تعاني من اختلال في توازنها في الحياة بعد معرفة وصيته، ويسعى جميع أفراد الأسرة الاستيلاء على نصيب كبير من الميراث.

وكشفت الساعات الأخيرة منصة واتش آت عن الشخصيات التي يقوم بها أبطال المسلسل، من خلال أفيش خاص لكل واحد فيهم، فيقوم نبيل عيسى بشخصية عمر زوج رحمة، ويقوم بشخصية سالم الفنان القدير تميم عبده، وتقوم بشخصية رحمة في المسلسل الفنانة ركين سعد، ويجسد صدقي صخر شخصية دكتور باسل أما صفاء الطوخي تقوم بشخصية مدام فريدة وزينب غريب تقدم شخصية “أمل”، بينما يقوم مروان يونس بشخصية “خالد” .