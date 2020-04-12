منصة «هوايا للتعارف»: الحظر رفع معدل استخدام التطبيق بين المصريين 40%

زيادة في مدة استخدام عدد كبير من المقبلين على الزواج للتطبيق خلال هذه الفترة

بينما يواصل الكثيرون البقاء في المنازل نظرا لقرارات الحظر الحكومية بهدف الحد من انتشار وباء COVID-19 المعروف باسم فيروس كورونا ، أكدت إحصائيات تطبيق التعارف الإلكتروني “هوايا” الصادر من القاهرة زيادة في مدة استخدام عدد كبير من المقبلين على الزواج للتطبيق خلال هذه الفترة.

التطبيق، الذي يعمل على تمكين الشباب العربي من جميع أنحاء العالم من اختيار شريك الحياة والتواصل معه بشكل آمن، وفي بيئة توفرها التكنولوجيا التي تحترم التقاليد والثقافة الأصيلة، شهد زيادة بنسبة ٤٠٪ في الرسائل المرسلة بين المستخدمين.

ويركز “هوايا” على ربط العزاب الذين يبحثون عن الزواج والعلاقات الجادة، ورصدت الشركة زيادة قدرها ٢٥٪ في الوقت الذي يمضيه المستخدمون على التطبيق، و٥٠٪ زيادة في استخدام “الدردشة الحصرية”.

وتتيح هذه الخاصية الأخيرة للمستخدمين التواصل مؤقتاً بشكل حصري مع بضعهما البعض، مما يتيح التعارف بشكل أفضل وربما الارتباط.

وقام هوايا بتشجيع المحادثات الرقمية عبر نشر إرشادات خاصة بفيروس كورونا، والتركيز على ضرورة البقاء في المنزل والتعارف عن بعد.

وقال سامح صالح رئيس مجلس إدارة “هوايا” في تصريحات له: مع الوقت الإضافي المتاح الآن بسبب الظروف التي تضطر الكثيرين للعمل من منازلهم، يشعر الناس أنهم أكثر وحدة بسبب ضيق الوقت المتاح لمقابلة الأصدقاء وحتى الغرباء، ولذلك نؤمن أن تطبيقنا اليوم يمثل أهمية أكثر من أي وقت مضى، حيث يمنح الناس الشعور بالرفقة وفرصة العثور على حب حقيقي قد يستمر مدى الحياة.

“هوايا”، صدر في مصر لأول مرة باسم هارمونيكا، ويتوسع حالياً في دول أخرى مثل السعودية، والإمارات، وإندونيسيا، وتركيا.