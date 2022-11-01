منصة «نون» تعلن عن إطلاق عروض الجمعة الصفراء 20 نوفمبر الجاري

أعلنت نون منصة التسوق الرقمي الإلكتروني عن إطلاق عروضها لشهر نوفمبر في مصر والإمارات والسعودية، ومن المخطط أن تبدأ عروض يوم العزّاب من تاريخ 10 نوفمبر وتستمر حتى منتصف ليل 12 نوفمبر، مع العديد من العروض الاستثنائية على جميع الفئات بشكل عام وتركيز أكبر على فئات الأزياء والجمال. وستنطلق أكبر عروض نون على الإطلاق، عروض الجمعة الصفراء، من تاريخ 20 نوفمبر وحتى منتصف ليل 27 من نفس الشهر.

يأتي إطلاق هذه العروض كجزء من التزام نون بمنح الفرص لشركائها من البائعين لتنمية مشاريعهم وتمكينهم من الوصول للمزيد من العملاء، وتشمل هذه العروض الكثير من الصفقات بهدف جذب ملايين العملاء، كما سيحصل المتسوقون على عروض بنكية مذهلة وخيارات سلسلة للدفع بالتقسيط وإمكانية إضافية للتوفير عند مرحلة الدفع.

وقال مصطفى سالم، نائب رئيس قسم النمو والاستراتيجية الرقمية: “يعد شهر نوفمبر شهراً استثنائياً في نون، حيث إنه يعتبر أكثر شهور العام ازدحامًا لدينا لأنه يشهد أكبر حدثين على الإطلاق لعملائنا وشركائنا في البيع.

وتتميز هذه العروض بأنها تمنح عملائنا خيارات دفع متنوعة تزيد من مدخراتهم حيث تجذب عروض يوم العزّاب وعروض الجمعة الصفراء عددا كبيرا من العملاء، كما تزيد من مدى وصول البائعين المحليين إلى عدد أكبر من العملاء وتزيد من نجاحهم مع نون.

وأضاف سالم: “يبذل فريق نون جهودًا هائلة لضمان تحقيق أقصى استفادة لعملائنا وبائعينا خلال هذا الشهر بما في ذلك الحدث الرئيسي لدينا، عروض الجمعة الصفراء، الحدث الرائد في الشرق الأوسط”.

وتقدم شبكة نون اللوجستية والتنفيذية خدماتها في أكثر من 600 مدينة في المنطقة لتمنح البائعين إمكانية توصيل منتجاتهم إلى ملايين العملاء المتطلعين إلى أفضل الأسعار وخدمات توصيل سريعة وسلسة خلال شهر نوفمبر.