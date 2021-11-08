منصة نون تطلق عروضها السنوية «11.11».. تعرف على التفاصيل

أعلنت منصة نون لخدمات التجارة الإلكترونية عن إطلاق عروضها السنوية 11.11 خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري وحتي منتصف ليل يوم 12 من الشهر ذاته

وتتزامن العروض مع حدث بيع التجزئة العالمي أو ما يعرف بيوم العزاب والذي يقام فى جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أن يحصل العملاء على خصومات تصل إلي 70 % على الآف المنتجات وكوبونات تصل قيمتها إلي 500 جنيه وصفقات الحصول علي واحدة مجانا عند شراء أخري على مئات من ماركات الأزياء مثل nike و adidas و trendyol بالإضافة إلى ماركات تحميل مثل l’oreal .

قال مصطفي سالم ، نائب رئيس قسم الاستراتيجية الرقمية والنمو فى نون :

شهر نوفمبر هو شهر العروض والمفاجآت ..حيث يستضيف عروض 11.11 المميزة وأضخم عرض على الإطلاق عروض الجمعة الصفراء ، مضيفا : يعمل فريقنا جاهدين بشكل مستمر طوال الوقت لتزويد عملائنا فى جميع الشرق الأوسط بالعديد من العروض الترويجية والصفقات المميزة وتقديم تجربة تسوق استثنائية بمقاييس عالمية .

ويمكن لعملاء نون حاملي البطاقات المصرفية من بنك CIB ومصر وبنك الإسكندرية و QNB والإمارات دبي الوطني والكويت الوطني والعربي ومستخدمي المحافظ الإلكترونية من فودافون كاش وبنك الإسكندرية الحصول على خصم يصل إلي 20 % خلال فترة العروض .