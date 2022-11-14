منصة نون تتعاون مع «تابي» لتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا للعملاء

أعلنت منصة نون لخدمات التجارة الإلكترونية عن شراكتها مع تابي، تطبيق المدفوعات والتسوق في الشرق الأوسط. يستخدم تطبيق تابي أحدث التقنيات، لجعل عمليات الدفع أكثر مرونة للعملاء. والآن، أصبح هذا الخيار متاحًا على موقع نون حيث سيستفيد ملايين العملاء في مصر والسعودية والإمارات من خيارات الدفع بدون فوائد وعملية دفع أسرع.

وتهدف الشراكة بين منصة نون و تطبيق تابي لتحسين تجارب المتسوقين من خلال توفير خيارات دفع أكثر مرونة.

وسيتمكّن العملاء من الاستفادة من الخيارات المقدمة من تابي خلال عروض 11.11 الأكبر على الإطلاق من نون والتي استمرت حتى 12 نوفمبر.

كما ستكون هذه الخيارات متوفرة خلال أكبر عروض جمعة الصفراء حتى الآن والتي ستبدأ من 20 نوفمبر وتستمر حتى منتصف ليل 27 نوفمبر.

وسوف يستطيع العملاء بالإضافة إلى انخفاض الأسعار الهائل ومبيعات البرق اليومية والتخفيضات المذهلة والعروض البنكية، من الاستفادة من خيار تقسيم المشتريات إلى أربع أقساط شهرية بدون فوائد.

وقال مصطفى سالم، نائب رئيس قسم النمو و الاستراتيجية الرقمية في نون مصر: “نحن نهدف إلى توفير أفضل تجربة تسوق لعملائنا في الشرق الأوسط.

لذا، ومن خلال توفير خدمات تطبيق تابي للعملاء، فإننا ننشئ وجهة تسوق رقمية ملائمة لتوقعات المتسوقين وبأسعار معقولة إلى جانب تجربة تسوق رائعة، مما يعد أمرًا هاماً بالنسبة لنا.

كما أننا نمكّن الآلاف من البائعين المحليين من عرض منتجاتهم بأسعار ميسورة وجذابة لملايين العملاء، مما يعزز نجاح ونمو الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف سالم: “ستساعد الشراكة بين نون وتابي في تقليل اعتماد العملاء على المعاملات النقدية وهو ما يتماشى مع مبادرات الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”.

وقال حسام عرب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تابي: سوف نقدم من خلال شراكتنا مع منصة نون، المرونة والتمكن المادي الذي توفره تابي اليوم للملايين من الأشخاص الذين يتسوقون على نون من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وأقامت انضمام بوابة نون للدفع المتكامل نون للمدفوعات، شراكة إستراتيجية مع تطبيق تابي لمساعدة المزيد من الشركات في المنطقة على النمو من خلال زيادة قيمة طلباتهم وتحويلاتهم.