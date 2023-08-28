منصة «نوكس» تفاوض صندوقا سياديا خليجيا لبيع %10 من أسهمها

تتفاوض شركة «نوكس مصر للحلول الإلكترونية» – والتى تملك منصة «Nocks» العقارية – على جولة تمويلية جديدة مع أحد الصناديق السيادية الخليجية، مقابل بيع %10 من أسهمها.

قال محمود بخيت، المؤسس والرئيس التنفيذى للمنصة، إن فكرة عمل «نوكس» تعتمد على نظام المكافآت «reward systems» تتضمن استرداد العميل %1 فى صورة «كاش باك» من قيمة الوحدة التى يقوم بشرائها، موضحاً أنها تضم حاليا أكثر من 150 مطورا عقاريا.

وكشف بخيت، فى تصريحات لـ«المال»، عن حصول المنصة فى وقت سابق على تمويلات من شركة «مايكروسوفت» لكنه لم يحدد قيمتها، مشيرا إلى أن «نوكس» تغطي المشروعات والوحدات القائمة فى مناطق القاهرة الجديدة وامتداد زايد والساحل الشمالي.

وألمح إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى السوق الخليجية بداية عام 2025، لافتاً إلى أن المبلغ الذى يقوم العميل باسترداده يوظفه فى شراء منتجات أخرى من المنصة، تشمل الأثاث والمشغولات الذهبية.

وتابع إن شركته تتيح العديد من الخدمات التى يمكن تقديمها فى القطاع العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة.

كانت شركة «نوكس مصر» قد أطلقت مطلع العام الجارى ‎تطبيق «Nocks‎» المجاني، وهو متخصص فى شراء العقارات الراقية والفيلات الفاخرة مباشرة من المطور العقارى بدون وسطاء.

ويتيح التطبيق للعملاء التواصل والشراء مباشرة من المطور دون التعامل مع شركات السمسرة، كما يلبى احتياجات المقيمين بالخارج فى الحصول على جميع المعلومات المطلوبة عن الشركات والعقارات.

يشار إلى أن السوق العقارية تشهد منذ فترة تسابق شركات التكنولوجيا فى إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول، أو طرح منصات على الإنترنت خاصة بها، وجميعها تهدف لخدمة العملاء وجذب مستهلكين جدد.