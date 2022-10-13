أطلقت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، منصة نسك الإلكترونية 1444هـ، لحجز باقة العمرة وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة العمرة وزيارة بيت الله الحرام، بعد إلغاء القيود الصحية أمام المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل منصة نسك الإلكترونية 1444.. رابط التسجيل لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه..

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444

أتاح رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 خطوات لحجز باقة العمرة والدخول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في السعودية لأداء فريضة الحج أو العمرة للعام الهجري 1444، عبر السطور التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط منصة نسك التالى nusuk.sa.

اضغط على أيقونة التقديم على التأشيرة.

إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة تقديم طلب على تأشيرة.

ستفتح صفحة جديدة تحتوي على جميع البيانات التي أدخلتها؛ للتأكد من صحتها.

بعد التأكد من صحة البيانت اضغط على كلمة.

حدد جنسيتك.

اضغط على أيقونة عرض الباقات.

ستظهر لك الباقات المختلفة لإختيار ما يتناسب معك.

سعر باقة العمرة على منصة نسك

قال وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، إن سعر باقة العمرة شاملة الإقامة على منصة نسك الإلكترونية بمبلغ 4400 جنيه، بدون تذاكر السفر.

وأوضح أن المملكة أطلقت منصة نسك نهاية شهر سبتمبر عام 2022 لحجز برامج العمرة إلكترونيًا وإنهاء التأشيرات والإجراءات للراغبين في الحج أو العمرة.

أبرز خدمات منصة نسك للعمرة

حجز مناسك العمرة.

تسهيل الإجراءات التي تتعلق بعملية الدفع والحجز وكذلك التوصيل.

حجز الرحلات السياحية والثقافية، وزيارة الأماكن الأثرية بالمملكة.

خدمات عالية المستوى للمعتمرين والزوار.

خدمة إصدار التأشيرات لدخول الأراضي السعودية.

تقديم دورات المتخصصة للعاملين بالقطاع الخاص.

خرائط تفاعلية للأماكن المقدسة.

الحصول على معلومات تتعلق بالصحية.

الاطلاع على العروض المميزة والمتنوعة.

توفير المنصة للترجمة بعدد اللغات المختلفة.

التعرف على الأماكن المناسبة لأداء المناسك.

الفئات التي يمكنها الحصول على التأشيرة عبر منصة نسك

حاملي تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي.

حاملي تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

حاملي تأشيرة المملكة المتحدة -“إنجلترا”-

حاملي تأشيرة شنجن.

مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية – البحرين – الإمارات – سلطنة عمان – قطر – الكويت).

أما من يرغب في أداء العمرة يكون من خلال الوكلاء المعتمدين، برسوم استخراج تصل إلى 753 ريالا سعودياً رسوم على المنصة، بالإضافة إلى 126 ريالا للنقل بحد أدنى 36 كرسياً، بإجمالي 879 ريالا بمعدل 4650 جنيها مصرياً، بالإضافة إلى 3200 جنيه لصالح غرفة الحج والعمرة، دون احتساب الإقامة بالفنادق، فضلا عن أسعار تذاكر الطيران.