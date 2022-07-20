منصة «نتفليكس» تخسر 970 ألف مشترك خلال الربع الثانى

قالت شركة نتفليكس أمس الثلاثاء إنها خسرت 970 ألف مشترك في الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضى ، لتتجنب بذلك أسوأ سيناريو توقعته الشركة، لكنها قدمت توقعات أقل من توقعات وول ستريت للربع الحالي، بحسب وكالة رويترز.

وتخطط منصة البث عبر الإنترنت “نتفليكس” لإطلاق فئة جديدة من الاشتراكات مدعومة بالإعلانات العام المقبل، وحذرت من أن ارتفاع الدولار يؤثر أيضا على الإيرادات من المشتركين في الخارج.

نتفليكس تحذر في أبريل من أنها تتوقع خسارة مليوني عميل في الربع الحالي

وحذرت نتفليكس في أبريل من أنها تتوقع خسارة مليوني عميل في الربع الحالي، الأمر الذي صدم وول ستريت وأثار تساؤلات حول آفاق النمو على المدى الطويل.

وفي حين أن عدد العملاء الذين خسرتهم نتفليكس في الربع الثاني كان أقل من المتوقع، فإنها قدرت أن عدد العملاء الجدد في الفترة من يوليو إلى سبتمبر سيصل إلى مليون.

محللو وول ستريت يتوقعون 1.84 مليون مشترك جديد

وكان محللو وول ستريت يتوقعون 1.84 مليون مشترك جديد، وفقا لمحللين استطلعت رفينيتيف رأيهم.

وفي رسالة إلى المساهمين، قالت الشركة إنها درست التباطؤ بشكل أكبر، والذي نسبته إلى مجموعة متنوعة من العوامل من بينها مشاركة كلمات المرور والمنافسة والركود الاقتصادي.

وما زالت نتفليكس هي خدمة البث المهيمنة في جميع أنحاء العالم مع ما يقرب من 221 مليون مشترك عالميا.

نتفليكس تعلن على موقعها يوم الجمعة أنها تواجه مشكلات في البث عبر جميع الأجهزة

وأعلنت شركة نتفليكس على موقعها يوم الجمعة أنها تواجه مشكلات في البث عبر جميع الأجهزة.

وورد إلى موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، نحو أربعة آلاف بلاغ من الولايات المتحدة وأكثر من ألف بلاغ من كل فرنسا والهند على حدة.

وقالت نتفليكس “نعمل على حل المشكلة”. وذكر موقع “داون ديتكتور” كذلك أن شركة بلوك للخدمات المالية تواجه مشكلات أيضا.

وأكدت مايكروسوفت أنها ستدير تكنولوجيا بيع المساحات الإعلانية على نتفليكس، في ظل سعي المنصة العملاقة في مجال البث التدفقي إلى طرح اشتراكات أقل ثمنا تتضمن إعلانات.

وكانت نتفليكس قد أعلنت هذا القرار في أبريل الماضى بعد نتائج مالية مخيبة حققتها في الربع الأول من العام، إذ سجلت في هذه الفترة تراجعا في عدد المشتركين للمرة الأولى في عشر سنوات.