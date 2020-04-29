منصة مواسم: طرح منتجات عسل لتقوية المناعة ضد «كورونا»

قال حسام مصطفى، مدير التسويق، بشركة “مواسم” المتخصصة فى بيع العسل الجبلى والملكى ، إنها طرحت مجموعة لتقوية جهاز المناعة من العسل، تساعد فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد يصل سعرها إلى 699 جنيها.

وكشف حسام عن قيام فريق العمل بفتح فرع جديد للشركة مع مطلع العام الحالي، بمول سيتي ستارز فى مدينة نصر، ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 3 بالسوق المصرية.

وأوضح أن الشركة تغطى كل محافظات الجمهورية حتى الآن، ونستهدف التوسع بالسوق السعودية خلال العام المقبل، وذلك ضمن خطة “مواسم” للتوسع والانتشار محليا وخارجيا

وأشار إلى أن أسعار التوصيل داخل القاهرة الكبرى تصل إلى ٣٩ جنيهاً، و٤٩ جنيهاً لمحافظة الإسكندرية وباقي محافظات الجمهورية، و١٤٠ جنيهاً للغردقة وجنوب سيناء في حين أن أسعار منتجات الشركة تبدأ من 140 جنيها , وحتي 13 ألف جنيه وفقاً للنوع والكمية التى يحتاجها العميل.

وأكد أن موقع “مواسم” يشهد إقبالا كبيرا من المستخدمين، حيث بلغ عدد الزوار إلى 100 ألف شخص شهريا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال، حيث يشجع المستهلك على الشراء اون لاين، متوقعا مضاعفة أعداد الزائرين بنهاية العام الحالى.

ورأى أن المنافسة مع الشركات العاملة الأخرى في نفس المجال طبيعية خاصة أن تركيز الشركة فى أنواع عسل غير منتشرة فى اغلب الشركات الأخرى، كما يسعي فريق عمل “مواسم” للتميز دائما من خلال توافر خدمة اختبار المنتج قبل الشراء، والمصداقية، وفهم احتياجات السوق والمستهلك.

بدأت مواسم نشاطها فى مصر عام 1998 كأول شركة متخصصة فى منتجات عسل النحل الجبلى عالى الجودة كما تمتلك أيضا منصة أونلاين عبر شبكة الإنترنت.