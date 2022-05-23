منصة مصر للتعليم تستحوذ على حصة الأغلبية في سلسة حضانات «تريليوم وبيتالز مونتيسوري»

دخلت منصة مصر للتعليم ( Egypt Education Platform» – (EEP» في اتفاق نهائي للاستحواذ على حصة الأغلبية من سلسلة حضانات تريليوم وبيتالز مونتيسوري التي تُصنف كواحدة من رواد التعليم المبكر في مصر وتنتشر في أكثر من 8 مناطق بالقاهرة.

كشف أحمد الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم أن سلسة حضانات تريليوم وبيتالز مونتيسوري التي تم انشاؤها في عام 2011 قد شهدت نموًا مطردًا وتمكنت من بناء مكانة مرموقة في السوق موضحا أن التكامل بين الطرفين سيدعم مسار النمو المتسارع لسلسة الحضانات ويعزز مكانتهما الريادية في السوق المصري.

وأوضح وهبي أن استثمار منصة مصر للتعليم في سلسلة حضانات تريليوم وبيتالز مونتيسوري يأتي في إطار استكمال تقديم خدمات تعليمية متكاملة للاسرة المصرية ويندرج تحت استراتيجية المنصة للوفاء بالتزامها نحو تقديم أفضل الخدمات التعليمية الممكنة عبر مناطق جغرافية مختلفة.

أضاف وهبي : “تواصل منصة مصر للتعليم – التي تأسست عام 2019 – توسعاتها في قطاع التعليم المصري عبر قطاعاته المختلفة لتلبية مختلف الشرائح في السوق وبدعم مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين ، بما في ذلك المجموعة المالية هيرميس والصندوق السيادي المصري”.

ويندرج تحت محفظة منصة مصر للتعليم حاليًا 11 مدرسة في مراحل مختلفة من التطوير بسعة مجمعة تصل إلى حوالي 20 ألف طالب.

وتضم المنصة تحت مظلتها مجموعة مدارس جيمس الدولية فى مصر، مجموعة مدارس حياة الدولية، مدارس اللغات المتميزة، بالإضافة إلى استثمارات فى قطاعات تخدم محفظة المدارس المملوكة والمدارة من قبل المنصة مثل قطاع خدمات النقل من خلال استثمارها فى شركة” Option Travel “.

من جانبها، قالت شيرين إبراهيم ، المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسة حضانات تريليوم وبيتالز مونتيسوري ان تركيز منصة مصر التعليم على جودة الخدمة المقدمة عبر شبكة مدارسهم ورؤيتها الواضحة وتنوعهم وخبراتهم ساعدتنا في بناء الثقة والاستثمار المشترك.

وأوضحت أنها تتطلع الى كيفية مساهمة هذا التعاون في توسعات سلسلة حضانات “تريليوم وبيتالز” في جميع أنحاء البلاد.

يعود وهبي للحديث قائلا: “تعد تريليوم وبيتال الاستثمار التشغيلي الخامس للمنصة في السوق المحلية وسنعمل عن كثب مع أعضاء الفريق ذوي الخبرة تحت قيادة شيرين لزيادة تعزيز مكانة الشركة وتحقيق إمكاناتها”.

واشار إلى إلى منصة مصر للتعليم تواصل جهودها التوسعية في قطاع التعليم المصري وتعمل حاليًا على مناقشات حول العديد من الاستثمارات الاستراتيجية الجديدة التي ستساعد على زيادة تنويع نطاق تواجد المنصة والسماح للشركة بتحقيق أهداف النمو الخاصة بها على مدى السنوات القليلة المقبلة.