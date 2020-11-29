منصة متوفر: 15 ألف مستخدم تصفحوا الموقع خلال تخفيضات «البلاك فرايداي»

قال وائل أبو العلا الرئيس التنفيذي لمنصة متوفر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن “متوفر” كانت الاختيار الأمثل للمشترين، حيث تم البحث في أكثر من 10 آلاف منتج وما يزيد على 15 ألف مستخدم تصفحوا الموقع، حيث كانت تمثل البوصلة الرئيسية لاتخاذ قرار الشراء ورصدت المنصة إقبالا كبيرا من جانب العملاء للمقارنة بين أسعار السلع والمنتجات في موسم البلاك فرايدي من كل منصات التجارة الإلكترونية التي تقدم خدماتها في السوق المصرية.

فوفقا للتقارير العالمية والمحلية فإن الهواتف المحمولة تستحوذ على نسبة 33% تقريبا من عمليات البيع والشراء التي تتم خلال موسم البلاك فرايدي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمنصة متوفر لخدمات التجارة الإلكترونية، أن متوفر تعتبر أول إنترنت مول لكل منصات التجارة الإلكترونية التي تعمل في مصر مثل جوميا ، سوق دوت كوم ، نون ، شرف DJ ، بي تك ، راية شوب ، موبايل لاب توب وغيرها من الأسماء المعروفة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والذي ساعد المشترين على التراجع عن اتخاذ قرار الشراء بالصورة التقليدية واتجه الكثير إلى التسوق عبر المنصات الرقمية حتى في المستلزمات المنزلية والبقالة.

وأكد أن كورونا ساعدت في انتعاش سوق المبيعات عبر التجارة الإلكترونية، خاصة مع اتجاه الكثير إلى التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي.

وتابع أن مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والاستهلاكية تلقى إقبالا منقطع النظير في موسم التخفيضات، حيث شهدت هذه الفئات حركة غير عادية في عمليات البيع والشراء بعد أن وفرت “متوفر” المقارنات سواء في المواصفات أو السعر التنافسي للعملاء وهو ما أثر بالإيجاب على المشترين في اتخاذ قرار الشراء.