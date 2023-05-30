منصة لايت هاوس تعتزم الاستحواذ على مدرستين.. وتخطط لجمع مليار جنيه

كشف محمود خليفة، الرئيس التنفيذى لمنصة لايت هاوس التعليمية، أنها تستهدف الاستحواذ على مدرستين قائمتين بمحافظة القاهرة الكبرى قبل بداية العام الدراسى المقبل، لتنفذ بذلك أول استثماراتها منذ التأسيس.

يذكر أن مجموعة من الكيانات البارزة أطلقت منصة لايت هاوس خلال عام 2021، على رأسها الصندوق السيادى المصري، إلى جانب «مصر القابضة للتأمين» وبنكا «مصر» و«قناة السويس» و«ايرونوود إنفستمنتس».

وقال «خليفة» إن تقييمات الأراضى والمدارس كانت عند تأسيس المنصة مختلفة كليًا عن الفترة الراهنة، إذ إن تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية وتصاعد معدلات التضخم والفائدة وتغيرات سعر الصرف، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما ترتب عليه صعوبة الاستثمار بشكل عام.

وأضاف أن رأس مال منصة لايت هاوس يبلغ 553 مليون جنيه حالياً، كما تعتزم الترويج لجمع إسهامات جديدة إضافية بقيمة مليار بنهاية العام الحالي، ليتجاوز إجمالى استثماراتها 1.5 مليار جنيه.

وتابع أن «لايت هاوس» تستهدف تنفيذ صفقة شراء مدرسة أو اثنتين قبل بداية العام الدراسى المقبل، علمًا بأنها تسعى للاستحواذ على حصة %100 مع انتقال الإدارة إليها.

وأشار إلى أن السياسة الاستثمارية للمنصة تتضمن الدخول فى المدارس تخدم الشريحة متوسطة الدخل بمصاريف سنوية تتراوح من 30 إلى 80 ألف جنيه، مضيفًا أن تلك الأرقام يتم تغييرها وفقًا لحركة التضخم.

وتابع أن المنصة لديها هدف تنموى من خلال تقديم خدمات تعليمية بجودة مرتفعة إلى جانب تحقيق الربح.

ولفت إلى دخول شريك فنى جديد إلى هيكل مساهمى منصة لايت هاوى الحاليين، وهو الدكتور نادر يونان رئيس مجلس إدارة مدارس «سانت فاتيما».