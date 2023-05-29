منصة «لايت هاوس» تخطط لإتمام استثمارين جديدين خلال الفترة المقبلة

قال محمود خليفة الرئيس التنفيذي لمنصة لايت هاوس التعليمية، إنها تُخطط لاتمام استثمارين جديدين خلال الفترة المقبلة.

وشرح خليفة طبيعة عمل المنصة، خلال كلمته بالقمة السنوية للاستثمار في التعليم المنعقدة الآن، موضحًا أنها حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية بالاستثمارات التي أتمتها.

وتأسست المنصة عبر تحالف يضم صندوق مصر السیادي وبنك مصر والقابضة للتأمين وبنك قناة السويس في تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه.

وبحسب بيان نشرته “المال” حينها في فترة تأسيس المنصة فإنه اكتتب التحالف إلى جانب مستثمرين أخرين في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه.

وذكر البيان حينها أن منصة ” لايت هاوس ” تمتلك فرصا واعدة للنمو وتتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقي مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة “لايت هاوس” التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.