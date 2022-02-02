بورصة وشركات

منصة «لايتهاوس» تخصص 550 مليون جنيه للاستحواذ على مدرستين بالقاهرة

المنصة تعتزم إجراء 3 جولات تمويلية
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9:13 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22 9:13 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

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كشف محمد الشريف، الرئيس التنفيذى لشركة «إيرونوود» للاستثمارات والعضو المنتدب لمنصة «لايتهاوس»، أن الأخيرة تستهدف الاستحواذ على مدرستين بالقاهرة خلال العام الجارى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المنصة ستضخ كامل قيمة الإغلاق الأول، والبالغة 550 مليون جنيه، لتمويل عمليات الاستحواذ على المدرستين المستهدفتين.

وأوضح أن المنصة تدرس شراء قطعة أرض وبناء إحدى المدارس عليها، موضحًا أن جميع الصفقات فى مرحلة المفاوضات حاليًا.

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ولفت الشريف إلى أن المنصة تعتزم إجراء 3 جولات تمويلية، تم إغلاق الأولى منها بقيمة 550 مليون جنيه، ومستهدف إغلاق الثانية العام الحالى.

وكشف العضو المنتدب لمنصة «لايتهاوس» أن قيمة الإغلاق الثانى قد تعادل نظيره الأول، مشيرًا إلى الجولة الثالثة ستعتمد على استثمار حصيلة الجولتين السابقتين.

وتأسست منصة لايتهاوس منتصف العام الماضى، ويبلغ رأسمالها المستهدف 1.75 مليار جنيه، وتعمل على الاستثمار فى مجال التعليم الذى يستهدف الطبقة المتوسطة، والتوسع فى المحافظات واستغلال أصول الدولة من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء أخرى قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

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وشارك فى تأسيس المنصة «القابضة للتأمين»، و«صندوق مصر السيادى»، وبنك مصر، وانضم إليها مؤسسة «الراجحى» للاستثمار القابضة، والمصرف المتحد.

وقامت شركة بلتون المالية القابضة بدور المستشار المالى للتأسيس، ومكتب معتوق بسيونى وحناوى للمحاماة بدور المستشار القانونى لـ«لايتهاوس»، فيما استعان صندوق مصر السيادى بـ«رنيسانس كابيتال» كمستشار مالى، و«بيكر ماكينزى» كمستشار قانونى، فيما قام مكتب الكامل بدور المستشار القانونى لبنك مصر و«مصر كابيتال».

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